Desde este fecha conductores de autos particulares de esta categoría en Perú deberán cambiar de placa: cronograma completo del MTC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció el nuevo cronograma para el proceso general extraordinario de cambio de placas en vehículos de uso particular de la categoría "M1" y aquellos clasificados como "sin categoría", pero con clase registrada. Este proceso comenzará en junio de este año, según lo establece la Resolución Ministerial 256-2025-MTC/01.0.

El objetivo de esta medida es actualizar la identificación de los vehículos y fortalecer la fiscalización. Los propietarios deberán realizar el cambio de placas de manera progresiva, según el último dígito de su matrícula. El MTC advirtió que los vehículos que no cumplan con el cambio dentro del plazo establecido serán considerados como si no tuvieran placa válida, lo que podría generar sanciones administrativas. Los vehículos adquiridos entre los años 2010 y 2025 no requieren cambio de placa.

Cronograma para el cambio de placas en Perú por el MTC

La Resolución Ministerial establece un cronograma para el cambio de placas de los vehículos de la categoría "M1" y aquellos clasificados como “sin categoría” pero con clase registrada. El proceso se organizará según el último dígito de las placas de rodaje, otorgando un plazo de tres meses para cada dígito.

Esta medida abarca todas las zonas registrales del país, incluyendo regiones como Piura, Chiclayo, Moyobamba, Iquitos, Pucallpa, Trujillo, Huaraz, Huancayo, Lima, Cusco, Ica, Arequipa, Tacna y Ayacucho.

Último dígito de la placa Mes/año 0 Junio, julio y agosto de 2025 1 Septiembre, octubre y noviembre de 2025 2 Diciembre de 2025, enero y febrero de 2026 3 Marzo, abril y mayo de 2026 4 Junio, julio y agosto de 2026 5 Septiembre, octubre y noviembre de 2026 6 Diciembre de 2026, enero y febrero de 2027 7 Marzo, abril y mayo de 2027 8 Junio, julio y agosto de 2027 9 Septiembre, octubre y noviembre de 2027

¿Qué vehículos deben cambiar sus placas según el MTC?

Según la Resolución Ministerial N° 256-2025-MTC/01.02, deben realizar el cambio de placas los vehículos de uso particular que pertenecen a la categoría "M1" y aquellos "sin categoría" pero con clase registrada, incluyendo automóviles, camionetas pick-up, station wagons, ómnibus, camiones, remolques y semirremolques.

La disposición se aplica solo a los vehículos de uso particular clasificados en la categoría M1 y otros, que hayan sido inscritos en el Registro de Propiedad Vehicular de la Sunarp, antes del año 2010 y que, hasta la fecha, no hayan realizado el cambio a la Nueva Placa Única Nacional de Rodaje vigente.

¿Qué sucede si no renuevas tu placa vehicular?

La reciente resolución del cronograma para el cambio de placas enfatiza que no cumplir con esta normativa no solo invalida las placas anteriores, sino que también expone a los propietarios a sanciones legales, ya que sus vehículos serán considerados como si no tuvieran Placa Única Nacional de Rodaje, quedando inhabilitados para circular y sujetos a multas o incluso responsabilidades penales, según la Resolución Ministerial N° 256-2025-MTC/01.02.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.