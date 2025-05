Buses del AeroDirecto aceptan pagos con Yape y Visa para viajes hacia el nuevo aeropuerto Jorge Chávez

Con la finalidad de que no tengan problemas, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que, desde el pasado jueves 15 de mayo, los pasajeros que se dirigen al nuevo aeropuerto Jorge Chávez ya pueden pagar no solo con efectivo sino también con Yape y tarjeta Visa dentro de los buses del servicio de transporte público llamado AeroDirecto.

El presidente de la ATU, David Hernández, señaló que estos sistemas de pago fueron habilitados durante el inicio de la marcha blanca del nuevo terminal y continuarán así cuando empiece la operación formal del moderno aeropuerto el próximo domingo 1 de junio.

"La marcha blanca es una etapa de prueba, que no quiere decir que sea un servicio gratuito. Los pasajes del AeroDirecto se cobrarán en todas sus cinco rutas y el cobro puede ser también por Yape o tarjeta Visa para que los pasajeros no tengan problemas”, explicó el funcionario.

Pero, ¿cuáles son los servicios disponibles? Hernández indicó que los buses de las rutas Quilca (cruce con Faucett), Centro, Sur, Ventanilla y Norte del AeroDirecto salen de sus paraderos iniciales y están aptos para movilizar a pasajeros y trabajadores del nuevo terminal.

Por ahora, dijo, la frecuencia inicial del paso de las unidades del AeroDirecto durante la marcha blanca es de 45 minutos y estará sujeta a modificaciones según la demanda.

Los precios de los pasajes de este servicio oscilan entre S/1.20 y S/5.00, dependiendo de la distancia recorrida. Hernández afirmó que el pago más cómodo le pertenece a la ruta Quilca, que va desde el cruce de las avenidas Quilca y Faucett hasta el nuevo aeropuerto. En tanto, la tarifa más alta corresponde a la ruta Ventanilla-Nuevo aeropuerto.

El servicio opera de 5 a.m. a 11 a.m. y de 4 a.m. a 9 p.m. Los buses del AeroDirecto ingresarán al nuevo aeropuerto por una vía de circulación interna. Luego, los usuarios desembarcarán en una de las cuatro áreas específicas que ha establecido Lima Airport Partners (LAP). En el caso de la salida, se ha habilitado una zona de embarque en la vía libre del moderno terminal aéreo.

Las cinco rutas del AeroDirecto

AeroDirecto Norte: los buses parten del paradero Túpac Amaru, ubicado en Los Olivos; recorren las avenidas Naranjal, Canta Callao, Faucett y Morales Duárez hasta llegar al nuevo aeropuerto.

AeroDirecto Sur: los buses salen del paradero Galerías Brasil, continúan por La Paz y Venezuela y, luego, por Morales Duárez hacia el paradero final.

AeroDirecto Centro: los buses comienzan su recorrido en el paradero Plaza San Martín y recorren las avenidas Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides, Faucett, Quilca, Morales Duárez, hasta llegar al nuevo terminal.

AeroDirecto Quilca (Callao): los buses parten en la avenida Quilca, siguen por Faucett y Morales Duárez hasta el paradero final.

AeroDirecto Ventanilla: los buses salen de la avenida Néstor Gambeta, toman Faucett y Morales Duárez hacia el moderno aeropuerto.