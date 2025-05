Una de las principales obras anunciadas por el alcalde Rafael López Aliaga ya viene generando descontento porque, si bien lograría la interconexión del Metropolitano con la Línea del Metro, podría agravar también el infernal tráfico de Lima. Y es que por la nueva Vía Expresa Grau no pasarían más las unidades de las empresas de transporte público regular.

Según los planes del burgomaestre, el renovado bypass de la avenida Grau se convertirá en un corredor de 2.5 kilómetros exclusivo para los buses del Metropolitano, los cuales llegarán a una estación de transferencia ubicada en el cruce de las avenidas Grau y Nicolás Ayllón, a unos metros de la estación Grau de la Línea 1.

La idea del proyecto, cuyo expediente técnico aún se viene elaborando, es que la nueva Vía Expresa Grau tenga cuatro estaciones centrales para el Metropolitano, dos de las cuales se conectarán con los puentes de la av. Abancay y de la av. Nicolás de Piérola. Esos dos puntos serán las únicas entradas y salidas hacia el ‘zanjón’, ya que retirarán las escaleras y los paraderos ubicados hoy en las márgenes derechas y que son usados por los pasajeros del transporte público, tanto de ida como de vuelta.

Transportistas en contra

Ahí radica el problema. “No se puede desvestir un santo para vestir a otro”, reclamó el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, quien se mostró en contra de no permitir que las cústeres y los buses de las empresas tradicionales sigan circulando por la nueva Vía Expresa Grau.

El presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, también se opuso a esa medida porque no ha sido consensuada con ellos. “Se está pensando en favorecer al Metropolitano, en perjuicio de las más de 50 empresas que circulan por la Vía Expresa Grau. Además, ¿cómo van a hacer los usuarios de Chosica, Santa Anita, Ate, El Agustino, San Luis y La Victoria que se bajan en las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola para llegar al centro de Lima? Ellos no usan Metropolitano”, cuestionó.

El dirigente agregó que plantearán medidas legales porque no pueden permitir cambios de reglas mediante irregularidades. “La ruta concesionada del Metropolitano es de Chorrillos a Independencia y no incluye a la Vía Expresa Grau porque esta es del Corredor Verde. No porque a un alcalde, como López Aliaga, se le ocurre un proyecto de la noche a la mañana, se debe cambiar todo sin razones técnicas. Esperamos que la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) se siente con nosotros y nos explique qué soluciones habrá”, dijo.

En esa misma posición, el director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, recomendó que, por el momento, se permita que las unidades del transporte público tradicional sigan circulando por la nueva Vía Expresa Grau y que tengan paraderos separados a las nuevas estaciones del Metropolitano. “Aún no podemos sacarlas porque trasladaremos el tráfico a otras zonas. Eso puede ser a futuro”, indicó.

Respuesta de la ATU

Consultado por La República, el presidente de la ATU, David Hernández, explicó que la condición para operar por la nueva Vía Expresa Grau podría ser que las empresas de transporte público regular tengan unidades con puerta izquierda, como las del Metropolitano, para poder usar las nuevas estaciones centrales. No obstante, reconoció que no todas cumplen con ello.

“Algunos operadores nos dicen que nos pasan arriba (del bypass) donde hay tráfico terrible, pero iremos abriendo los cerramientos por las obras de la Línea 2 para que no haya inconvenientes en las avenidas 28 de Julio, Bausate y Meza; además las empresas empezarán a cambiar a buses grandes con las nuevas autorizaciones de cinco años que estamos entregando”, respondió.

Por el momento, las obras de la nueva Vía Expresa Grau recién han empezado y esperan que estén listas a fines del 2025 o a inicios del 2026.

El expresidente de la ATU, José Aguilar, señaló que, como pasó con la ampliación norte del Metropolitano, la autoridad de transporte deberá dar el visto bueno a las obras terminadas para poder recibir la nueva infraestructura.