Rescatista de animales se llevó más de S/4 millones en La Tinka con peculiar estrategia: "Sorteaba los números de mis gatitos"

La Tinka es el juego de azar más popular del Perú. A diario, cientos de peruanos prueban su suerte y emplean insólitas estrategias, como elegir los números de cumpleaños o confiar en cábalas, para acertar las seis bolillas del sorteo y llevarse a casa el jugoso pozo millonario que hoy supera los S/19 millones. Este fue el caso de un adulto mayor y rescatista de animales, quien se convirtió en el nuevo millonario del país al ganar 4 millones de soles en la Tinka.

En una entrevista, el rescatista compartió su increíble historia y sorprendió al revelar que su estrategia para ganar el premio mayor de la Tinka fue elegir los números basándose en fechas importantes de sus gatos. Ahora, con los más de S/4.000.000, planea construir un albergue para adoptar más animales.

Rescatista de animales ganó S/4 millones en la Tinka gracias a sus gatos

En un video publicado en la cuenta de YouTube de La Tinka, el adulto mayor y amante de los animales compartió que, tras ocho años jugando, logró llevarse los S/4 millones del premio Kábala, uno de los premios secundarios de esta lotería. Según indicó, la estrategia que le permitió ganar este jugoso premio fue sortear los números de sus gatos y elegirlos para el sorteo.

"Buenas, yo soy el ganador de la Kábala. Me he llevado más de S/4 millones. Vengo jugando más de ocho años y hoy día me enteré de que era el ganador. Yo siempre sorteaba el número de mis gatitos (para elegirlos en el boleto). Yo soy rescatista de gatos", indicó.

Con el cuantioso monto, creará un albergue de animales y abrirá su propio negocio.

Con sus S/4 millones abrirá un albergue de animales. Foto: captura YouTube/La Tinka

¿Qué números eligió para ganar los S/4 millones de la Tinka?

Los números que eligió el rescatista de animales fueron el 08 - 12 - 16 - 25 - 28 - 36, según se mostró en el video. Estos números fueron seleccionados por el rescatista basándose en fechas significativas relacionadas con sus gatos.