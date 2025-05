Peruano invirtió solo S/5 y ganó S/11 millones con La Tinka: ¿cuál fue su cábala y qué números usó?

La suerte le sonrió a un joven residente del distrito de Comas, Lima, quien, con una inversión mínima de solo 5 soles, se convirtió en el ganador del pozo millonario de La Tinka, alcanzando la increíble suma de más de 11 millones de soles. Pero lo más sorprendente de su historia no es solo el monto ganado, sino cómo una decisión aparentemente pequeña le cambió la vida para siempre.

¿Cómo ganó el joven de Comas el premio millonario de La Tinka?

La Tinka es una de las más populares loterías en Perú, y su poder de atracción sigue siendo fuerte entre miles de peruanos que sueñan con hacerse millonarios. Este joven de Comas no fue la excepción. Su historia comenzó cuando, tras salir de su trabajo, se encontraba indeciso sobre si regresar a casa en mototaxi o invertir sus 5 soles en un boleto de La Tinka. Al final, decidió comprar su boleto y caminar a casa.

Al día siguiente, revisó sus jugadas y no podía creer lo que veía: ¡había ganado más de 11 millones de soles! El joven, aún incrédulo, relató su emoción a través del canal de YouTube de La Tinka: "Creí que estaba soñando o que mi celular estaba mal, pero no. Era yo, el ganador".

¿Cuál fue su estrategia para elegir los números ganadores de La Tinka?

Como muchos jugadores de lotería, el joven aplicó una estrategia común al elegir sus números: marcar fechas de cumpleaños. Para este afortunado ganador, los números que le trajeron la suerte fueron los correspondientes a los cumpleaños de su hijo, su esposa y él mismo. “Marqué los cumpleaños de mi hijo, mi esposa y el mío. Además, la cábala de Año Nuevo me sirvió: me bañé en ruda y me vestí de amarillo”, comentó el joven a las redes oficiales de La Tinka.

Sus números ganadores fueron 4, 12, 15, 28, 35 y 39. Foto: captura YouTube/La Tinka

¿Qué hará el joven de Comas con su premio millonario de La Tinka?

Tras ganar el premio millonario de La Tinka, el joven tiene grandes planes para su futuro. Entre sus proyectos, destaca la idea de abrir su propia empresa, lo que le permitirá mejorar su situación económica de manera sostenible. Además, tiene la intención de comprarle una casa a sus padres, un sueño que siempre tuvo en mente. Por supuesto, también se dará el gusto de realizar un viaje soñado con su esposa a las playas de Cancún.