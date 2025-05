Sacerdote agustino que conoció a León XIV en Chiclayo revela que viajará a Roma para visitarlo: "En julio planeo conversar con él"

El pasado 7 de mayo, 133 obispos de todo el mundo eligieron a León XIV como el nuevo sumo pontífice en reemplazo del papa Francisco, quien lamentablemente falleció en abril de 2025. Robert Prevost (69) fue obispo de Chiclayo, fue parte de la Diócesis del Callao en 2020, y realizó misiones católicas en el Perú por casi 40 años.

León XIV, quien se nacionalizó peruano en el año 2025, fue el prefecto del dicasterio de los obispos del Vaticano. Un cargo de suma importancia para un católico a nivel mundial.

Agustinos viajarán a Roma para conversar con León XIV

Durante su estadía en Chiclayo, el sacerdote agustino Fray Agip Gamonal, más conocido como '"Fray Shego" le reveló a la República que el junto a un grupo de agustinos planean visitar Roma para conversar con el papa León XVI. "Sería un anhelo tener un encuentro con él en Roma. "En julio planeo conversar con él, en nuestras vacaciones, Hemos estado con algunos maestros y frailes del colegio San Agustín para ir a Italia en ese mes. Lo ideal sería ir como frailes y hacerle la cordial invitación", indicó.

Fray Agip Gamonal, quien actualmente es rector del Colegio San Agustín de Chiclayo, contó que conoce al papa León XIV porque han compartido reuniones en la Orden Agustina en Chiclayo. "Hemos coincidido en varias oportunidades con los agustinos, él estuvo a cargo 12 años de la Orden Agustina, y yo al ser prior de la comunidad lo he podido ver seguido", precisó el sacerdote peruano.

Sacerdote peruano le dijo a León XIV que sería el próximo papa

Durante el almuerzo que compartieron en Perú, el Fray Shego le dijo a León XIV que él sería el siguiente papa. "Entre bromas, pero con mucha alegría, le dije: Monseñor, usted va a ir a Roma y será el siguiente Papa", expresó el sacerdote agustino.

Tras lo comentado, Agip Gamonal indició que el papa León XIV se sorprendió, sonrío y le dijo lo siguiente. "Él solo se río y con algunos gestos quiso dar a entender que yo no sabía lo que estaba diciendo. Me dijo algo como ¿De qué estás hablando? No bromees con eso", recalcó Fray Shego, subrayando que un comentario en forma de broma y alegría se convirtió en realidad.

Asimismo, el sacerdote agustino precisó que luego de que León XIV fuera designado como cardenal y prefecto del dicasterio de obispos en el Vaticano, pudieron conocer más sobre su trayectoria y coincidieron en que él podría ser papable. "Nos informamos de que él iba a Roma para ser Cardenal. Cuando él se fue, nosotros decíamos en algunas homilías que él podía ser papable", dijo.

Católicos se congregaron para Almuerzo de despedida de León XIV en Chiclayo

En otro momento, el Fray Agip Gamonal dijo que en la despedida de León XIV coincidieron en un almuerzo."Tuvimos su almuerzo de despedida después de salir de la celebración eucarística. Somos frailes agustinos, como prior me tocó sentarme con él. Aquel día era especial y carismáticamente, siempre somos así tan unidos", expresó el actual prior de la Comunidad Agustina en Chiclayo.

En ese sentido, precisó que el monseñor Robert Prevost en aquella época era un fraile agustino y destacaba por su fraternidad y por conectar rápido con la gente de Chiclayo. "Él con frecuencia venía a la comunidad religiosa de Chiclayo desde la sede donde se encontraba. Cuando era obispo de la Diócesis teníasu casa, pero igual venía a visitarnos. Siempre estaba presente en el cumpleaños de los hermanos, ayudaba en confirmación, visitaba los colegios y muchas cosas más", sentenció Agip Gamonal,

