Reniec sobre renovación del DNI de León XIV: "Su documento le va a quedar toda la vida"

Este jueves 8 de mayo, 133 obispos en el Vaticano eligieron a Robert Prevost (69) como el nuevo sumo pontífice. El cardenal reemplaza al papa Francisco, quien lamentablemente falleció en abril de 2025. La máxima autoridad de la Iglesia Católica asumirá el cargo por 12 años. En ese sentido, Reniec se refirió a la renovación del DNI del nuevo representante de Dios en la Tierra, ya que el norteamericano tiene nacionalidad peruana desde el año 2015.

La entidad precisó que como el papa superó la edad límite podrá mantener su DNI. “En el caso de las personas que están por encima de los 60, el DNI ya no vence, ya no caduca ni es necesario hacer la renovación. Es por eso que su DNI ya no tiene fecha de vencimiento, le va a quedar toda la vida a nuestro querido papa”, precisó Jorge Puch Pardo-Figueroa, subdirector de Vínculos y Archivo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

León XIV obtuvo DNI peruano mediante resolución suprema

Con respecto a la forma en la que León XIV obtuvo su DNI, Pardo-Figueroa precisó que el exlíder de la Orden Agustiniana adquirió la nacionalidad peruana a través de un título de nacionalización.

"Esto significa que cualquier extranjero que desee obtener la ciudadanía peruana puede hacerlo, siempre y cuando cumpla con una serie de requisitos establecidos”, le dijo Pardo- Figueroa Exitosa Noticias.

Sumo pontífice obtuvo nacionalidad peruana por naturalización

En otro momento, el subdirector de Vínculos y Archivo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) puntualizó que uno de los criterios fundamentales para este trámite es haber residido en Perú por un mínimo de dos años. Asimismo, explicó que uno de los requisitos básicos para este proceso es que la persona haya residido en el país durante al menos dos años.

"Tiene casi 40 años de trayectoria misionera en territorio patrio, por ende obtuvo este título de nacionalidad peruana por naturalización a través de resolución suprema de Migraciones”, arguyó Pardo Figueroa, resaltando el trámite que realizó el cardenal norteamericano-peruano.

Cabe resaltar que dicho proceso finalizó en 2015, cuando Prevost recibió su primer Documento Nacional de Identidad (DNI) en Lima. “Luego, en 2016, en la ciudad de Chiclayo, obtuvo su DNI electrónico, validando sus datos biométricos en nuestras ventanillas de atención”, sentenció Pardo Figueroa.

