El pasado 8 de mayo, 133 obispos de todo del mundo eligieron a León XIV como nuevo sumo pontífice tras el fallecimiento del papa Francisco. Robert Prevost (69), exobispo de Chiclayo, será el nuevo suceso de Dios en la Tierra a los 69 años. Prevost, quien se nacionalizó peruano en 2015, asumirá las riendas de la Iglesia Católica luego de más de 40 años de misiones religiosas en el Perú.

León XIV también ocupó el cargo de prefecto del Dicasterio para los obispos en el Vaticano y fue líder de la Orden Agustina durante 12 años. Además, tuvo un cargo administrativo en la Diócesis del Callao en 2020

León XIV y el cuidado de los enfermos en Chiclayo

El padre diocesano José Echeandía (55) le contó a la República la vez que el papa León XIV lo designó como encargado de la pastoral de salud en Chiclayo. "En 2021, me dio la oportunidad de ver y ayudar a los enfermos. Incluso, me acompaña a visitarlos en todo momento", expresó Echeandía, subrayando el gran reto que le brindó el nuevo pontífice en el pasado.

"Me confío que atienda a los enfermos en los hospitales y en varios lugares. Esto fue una gran responsabilidad que él me encomendó, estoy muy feliz de haberlo conocido", expresó Echeandía.

Amistad fraterna entre José Echeandía y León XIV

Con respecto a la amistad que tenía con el ahora papa León XIV, el padre José Echeandía explicó que lo consideraba una persona muy cercana. "Es un gran amigo, es una persona que sabe delegar, tanto a laicos como sacerdotes. Siempre me escuchaba, así hablara mucho, me daba tiempo para conversar", detalló.

Además, arguyó que él siempre se tomaba tiempo para conversar con todas las personas que necesitan ayuda. "Él sacaba tiempo de donde tenía, respondía las llamadas rápidamente, él te respondía directamente a cualquier hora. No había secretarios o personas externas a él, la comunicación siempre era muy directa. No he encontrado eso en otras autoridades", explicó.

León XIV: el papa de la comunión, la esperanza y la paz

En otro momento, el padre José Echeandía calificó a León XIV como el "papa de la comunión, la esperanza y la paz". "Con solo escucharlo, nos emocionamos. Pero también sabemos que carga una cruz pesada y nosotros", expresó Echeandía.

Según Echeandía, Dios le ha permitido conocerlo para poder cumplir misiones de la mejor manera. Además, expresó que León XIV es una autoridad católica que te perdona, que no te juzga. "A pesar de que le puedes fallar, te da la oportunidad de reenvidarte. Dice las cosas claras, es muy directo", sentenció.

