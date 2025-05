Madre pide seguridad a la presidenta tras asesinato de menor en el Callao: "Se lo suplico en nombre de todas las mamás"

Las calles del Callao volvieron a teñirse de rojo tras el brutal asesinato de Rafael Chalco López (36) y un menor de 17 años, quienes fueron acribillados a balazos en el jirón Luna Pizarro, en la urbanización Colonial, durante la madrugada de este martes 13 de mayo. Las víctimas se desplazaban en una camioneta blanca cuando fueron interceptadas por dos sujetos armados, quienes dispararon en al menos 30 ocasiones, evidenciando la ferocidad del ataque.

Ante este nuevo episodio de violencia, la comunidad afectada exigió mayor seguridad frente a la creciente criminalidad que azota la zona, incluso en medio del estado de emergencia."La presidenta Dina Boluarte, por favor, se lo suplico, en nombre de todas las mamás. Mañana habrá un paro nacional porque todos están muriendo", expresó entre lágrimas una madre profundamente afectada por el hecho.

Doble homicidio a balazos en el Callao desata terror en zona turística

Testigos en la zona señalaron que las víctimas fueron interceptadas por un motociclista y un automóvil que los siguieron hasta una intersección, donde finalmente acabaron con sus vidas. La ráfaga de disparos no solo impactó la camioneta en la que viajaban, sino también las viviendas aledañas, generando pánico entre los residentes.

"Parecía que los habían estado siguiendo. Es la primera vez que sucede algo así en este lugar, porque aquí hay hoteles para turistas. (...) Parecía una metralleta porque fueron más de 20 disparos", relató una vecina aún conmocionada.

Agentes de la comisaría PNP Carmen de la Legua llegaron para acordonar la zona, mientras peritos de criminalística realizaban las diligencias correspondientes. En el lugar se hallaron cerca de 35 casquillos de bala, de los cuales al menos 20 impactaron directamente en la camioneta.

Durante el levantamiento de los cuerpos, familiares del adolescente asesinado llegaron al lugar y protagonizaron desgarradoras escenas de dolor. Se conoció que el menor era jugador de fútbol, ya que en sus redes sociales se le veía vistiendo la camiseta del club Universidad César Vallejo, categoría menores.

Vecinos del Callao exigen seguridad tras doble asesinato

“A las autoridades les pedimos, no, suplicamos, que sean más drásticos, porque esto ya no se puede tolerar. Hay demasiada violencia. A cada rato se están muriendo las personas. A la presidenta Dina Boluarte le suplico, en nombre de todas las mamás, mañana va a haber un paro porque no es posible que todos se estén muriendo”, clamó una vecina visiblemente afectada.

Las autoridades informaron que una cámara de videovigilancia de la Municipalidad del Callao, ubicada en el lugar del crimen, captó el momento del ataque. Estas imágenes serán cruciales para identificar a los responsables de este doble asesinato.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.