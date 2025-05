Taxistas tienen hasta junio para pintar de amarillo sus vehículos: si no lo hacen serán multados con S/535

Hasta el próximo 14 de junio tienen los taxistas independientes de Lima y Callao para cumplir con la obligatoriedad de pintar sus vehículos de color amarillo, advirtió la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), con la finalidad de que sean identificados como formales en este contexto de inseguridad ciudadana.

Otra opción que está permitida para los taxistas independientes, que cuentan con vehículos de diferentes colores, es la utilización del forrado en vinilo adhesivo amarillo o ‘car wrapping’, tal como se establece en la Resolución de Presidencia Ejecutiva 162-2023-ATU/PE, que actualizó el reglamento del servicio de taxi.

El forrado en vinilo adhesivo es más accesible y económico, ya que genera un ahorro del 64% con respecto al precio del pintado del vehículo, informó la ATU.

De esta manera, los taxistas independientes tienen estas dos opciones para cumplir esta exigencia hasta el 14 de junio. De no hacerlo, los operadores serán sancionados con una multa de S/535 por tratarse de una falta grave, señaló la ATU. Además, se le suspenderá, como medida preventiva, la habilitación vehicular. Pero eso no es todo. Al chofer se le impondrá una multa de S/257.50 por manejar un vehículo que no porta el color exigido por la norma.

“El primer consejo en seguridad vial es ser visible; es decir, tener claridad de que otro conductor nos está viendo. Los vehículos deben ser vistos tanto de día como de noche. El amarillo es un color de seguridad vial”, explicó el presidente de la ATU, David Hernández,

El funcionario agregó que el color amarillo ofrece buenas condiciones de visibilidad las 24 horas del día, brindando mayor seguridad y confianza a los usuarios.

Más de 85.000 taxistas formales

Se conoció que desde la ATU se ha descartado la posibilidad de modificar el plazo para que los taxistas pinten sus vehículos de color amarillo, debido a que modificar la normativa perjudicaría a los usuarios y a los propios taxistas formales.

Hasta abril del año pasado habían cerca de 2.500 taxis pintados de amarillo. En la actualidad, hay más de 83.000 vehículos habilitados para brindar el servicio de taxi en todas sus modalidades (independiente o ejecutivo). En el caso del taxi ejecutivo, el color será definido por la persona jurídica; es decir, por la empresa autorizada.