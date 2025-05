Un nuevo incendio arrasó con el mercado Nueva Esperanza, ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT). Según declarantes, se debería a un presunto ataque extorsivo, que dejó al menos 20 puestos afectados. Este vendría a ser el segundo siniestro desde febrero de 2025.

Los comerciantes aseguraron que el incendio no fue accidental. Testigos afirmaron que el responsable sería un individuo relacionado con una organización criminal, quien habría iniciado el fuego en el lugar. Desde finales de 2024, dicha agrupación exige a los comerciantes hasta S/ 70.000 como cuota de "inscripción" para integrarse a la asociación, además de un pago semanal de S/ 70 por cada vendedor.

Puestos del mercado Nueva Esperanza consumidos por el fuego

Los bomberos se apersonaron de inmediato a la zona para controlar las llamas. Sin embargo, no lograron apagarlo a tiempo: decenas de puestos quedaron destruidos por completo. Frente a ello, los comerciantes se pronunciaron, alegando que se debería a una revancha tras no haber pagado lo solicitado por los extorsionadores: "Ellos han pedido desde el año pasado, pero de dónde vamos a pagar. Esa fecha nos han pedido cerca de 70.000 soles", señaló un vendedor.

Una damnificada comentó que las ganancias son mínimas, debido a que no hay demanda ni clientes en ese mercado de VMT. "No tenemos plata que ellos quieren. Ni para comer recaudamos la plata. ¿Por qué? Porque no hay negocio. Porque cada día más la gente ya no viene de miedo a comprarnos", expresó.

Extorsión en mercado de VMT: segundo ataque en 2025

Este reciente atentado no ocurrió de forma aislada. El pasado 10 de febrero de 2025, un incendio similar se produjo en un pasaje cercano al mercado, dejando como saldo 14 puestos reducidos a cenizas por el fuego. En ese entonces, las víctimas también responsabilizaron a la misma banda criminal.

Foto de archivo del incendio en el mercado Nueva Esperanza el 10 de febrero de 2025.

Foto: Captura de pantalla América Noticias

Luego de ese incidente, una gran cantidad de trabajadores optó por retirarse del mercado debido al temor. No solo habían perdido su mercadería, sino que la falta de seguridad les impedía continuar con sus labores. Incluso los mototaxistas que operan en el área han reportado cobros ilegales por parte de dicha organización.

