Una pareja de Villa María del Triunfo fue secuestrada en su propio hogar por siete sujetos encapuchados durante la madrugada del 6 de mayo de 2025. Los delincuentes, quienes mencionaron pertenecer a un supuesto comité de terrenos, separaron a la mujer de su enamorado para intentar abusar sexualmente de ella en otro lugar.

Mientras la conducían a una zona alta del cerro en VMT, logró escapar al saltar entre techos de calamina, una acción que le salvó la vida, según declaraciones a ATV: "Yo me escapé y me lancé de la casa de arriba y caí en la casa de allá". La víctima asegura poder identificar a sus agresores y denuncia que este grupo opera bajo las órdenes de dos mujeres del denominado Comité Hijos Herederos.

"Cuando me secuestraron, siempre me recalcaban que eran de parte de la directiva, las presidentas: Magaly Cuba y Chana Irene", reveló.

VMT: la víctima reveló tráfico de terrenos del Comité Hijos Herederos

La víctima refiere que el secuestro e intento de abuso se debería a que los miembros del comité buscan que abandone su casa para designar los terrenos por conveniencia. "Quieren sacarnos para que ellos pongan a su propia gente allí a vivir. Y siempre me recalcan que no quieren que yo viva ahí. Que yo me salga", dijo. Sin embargo, la mujer es una estudiante de 25 años, quien no cuenta con otra alternativa de vivienda.

La joven reveló que tiempo atrás se dio un caso similar que quedó impune. Se trataría del expresidente del Comité Hijos Herederos, actualmente amenazado: "A él también le hicieron lo mismo estas mismas personas [los sujetos encapuchados]. Cuando fueron, le recalcaron que eran ellas [Cuba e Irene] las que los habían mandado. Que ellos solamente cumplían su trabajo".

"Yo salí en su defensa [del expresidente]. Lo acompañé a ir a la comisaría a sacar sus garantías. Y, por eso, es que se la agarraron conmigo. Me dijeron que no querían verme más acá. Que me largue", agregó.

Comisaría de VMT estarían coludidos con los delincuentes del comité, según afectada

La mujer denuncia que las autoridades de la Comisaría de Nueva Esperanza no actuaron pese a que su enamorado les pidió ayuda luego de ser liberado por los sujetos: "Él baja y va a la comisaría y les pide, por favor, que suban una patrulla, que me tenían secuestrada. Los comisarios le respondieron que no había patrulla y que no podían subir a patrullar". Frente a la negativa de los agentes, el muchacho subió gritando solo.

La víctima exige seguridad y garantías para su vida. "Yo pido que den medidas de protección a mi familia, a mí, a todos, porque me amenazan. Me dicen que saben dónde vivo. Me han dicho que ellos están coludidos con la comisaría. Me dijeron: 'Haz tu denuncia, llama a quien quieras. Nadie te va a hacer caso, porque todos nos pasan la información. Así como tu amigo denunció anteriormente y la denuncia no procedió, lo mismo va a pasar contigo", denunció.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 (opción 6) Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

