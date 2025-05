El padre de familia permaneció en estado crítico en el Hospital Hipólito Unanue pero no resistió. La familia pide justicia por su fallecimiento. Foto: composición LR/PanamericanaTV

El padre de familia permaneció en estado crítico en el Hospital Hipólito Unanue pero no resistió. La familia pide justicia por su fallecimiento. Foto: composición LR/PanamericanaTV

Un padre de familia falleció luego de caer de una combi en movimiento en el distrito de Santa Anita. El accidente de tránsito ocurrió en el cruce de las avenidas Chancas con Imperial y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa como la víctima cae intempestivamente del vehículo y como el chofer, a pesar de lo ocurrido, continúa su recorrido.

Ante esta lamentable situación, la familia espera que las autoridades identifiquen al conductor de la unidad y lo capturen. Ellos expresaron su preocupación por la falta de celeridad en las investigaciones. "Nosotros mismos hemos hecho el trabajo de investigación, conseguimos la plaza W1F-722, imágenes del chofer y entregamos todo a la comisaría de Santa Anita, pero hasta ahora no vemos avances", declaró Frandy Costilla, hermano de la víctima.

Contador muere tras caer de combi en Santa Anita

El joven contador que cayó de la combi en movimiento fue llevado de inmediato al Hospital Hipólito Unanue, en Santa Anita, en donde permaneció durante una semana hospitalizado. Sin embargo, no resistió. Marvin Costilla Fernández, la víctima, falleció tras estar en un estado crítico, con múltiples contusiones.

Tras lo ocurrido, los familiares pidieron las grabaciones de las cámaras de seguridad e iniciaron las indagaciones correspondientes. "El video muestra claramente cómo la combi circulaba con la puerta abierta y mi hermano sale disparado. Cayó de cabeza. El conductor siguió su camino como si nada", señaló Frandy Costilla.

Asimismo, los seres queridos de Marvin Costilla señalaron que realizaron la denuncia sobre lo sucedido ante la Policía Nacional y que, hasta el momento, no obtienen ninguna respuesta de parte de las autoridades. "No puede ser que el responsable siga manejando por las calles, como si no hubiese pasado nada", señaló la esposa. "Mi esposo era un hombre trabajador, un buen padre. Luchó por quedarse con nosotros hasta el final", añadió.

Por último, los familiares piden apoyo a los testigos del hecho. "Si alguien estuvo en esa combi, si vio lo que pasó, por favor que se acerque a declarar. Lo necesitamos para saber la verdad", manifestó Frandy Costilla.

