Un terreno de 4.000 m2 se encuentra en disputa entre la Municipalidad de San Martín de Porres y la comunidad vecinal de la urbanización Fiori. Mientras el alcalde Hernán Sifuentes señala que defenderá los espacios públicos frente a las argucias legales de invasores, los vecinos señalan que por más de 25 años han luchado por ese espacio.

Pese a que los vecinos exhortaron a las autoridades para que el espacio sea convertido en un parque, el alcalde aseguró que el destino del terreno no será cambiado por sentencias cuestionables. En ese sentido, Julio Noriega Menacho, presidente de la asociación de propietarios de Fiori, detalló cuál es la posición de la urbanización frente a este tema.

Vecinos de Fiori buscan que el terreno sea convertido en un parque

El presidente de la asociación de propietarios de Fiori, Julio Noriega Menacho, detalló que la urbanización, que en su mayoría son personas de más de 60 años, han luchado por el terreno por alrededor de 25 años. Ellos demandan que el lugar sea convertido en un parque o, incluso, en un hospital. No obstante, aseguran que todo cambió hace poco más de 8 meses.

Terreno en disputa que hoy es usada por la Municipalidad de San Martín de Porres, aseguran los vecinos. Foto: Rosa Quincho.

"Esta (zona) era todo de parques. Hubo muchas dirigencias de ahí en adelante. Tal vez no supieron, obraron mal. La misma compañía dueña de esos terrenos hizo esa 'jugada' y lo vendió a otros propietarios que han construido ahí. Pero en el juicio de 20 año se ganó. Al recuperar (el terreno), dije "hay que hacerlo parque". La sorpresa fue cuando me fui a Bienes Nacionales para que nos adjunten el parque, pero me doy con la sorpresa que el alcalde Sifuentes, en artimañas, había solicitado hace 8 meses que se lo den a él, a la municipalidad. Si ellos no tienen que ver nada, no estuvieron en el juicio", acotó Noriega en conversación con La República.

La comunidad vecinal busca que el terreno sea una ampliación del parque Simón Bolívar. Foto: Rosa Quincho

"¿Cómo vas a agarrar algo que no es tuyo y lo vas a donar? Lo que ha hecho el alcalde con el terreno es que ya lo ha puesto para las revisiones técnicas de las motos. Ni piensan hacerlo parque. Eso habrá sido hace 8 meses. Hay unos 20 dueños de este terreno que lo habrían vendido a diferentes personas. Ellos tendrían que devolver a las personas que son adjudicadas, que están en registros públicos. 4.000 metros cuadrados abandonados, pero la municipalidad está pasando revisión a las motos. Eso tiene que ser un bien común", agregó.

Municipio de SMP argumenta invasión

El alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, reafirmó su postura de proteger los espacios públicos frente a presuntas invasiones y las decisiones judiciales que podrían favorecer a estas personas. Esto causó la inmediata respuesta de la comunidad de Fiori, quienes expresaron sus deseos de convertir el espacio en un parque.

Sostienen que los alrededores del terreno se encuentran en mal estado. Foto: Rosa Quincho.

“Estaba programada la entrega de este terreno a unas personas que, mediante una resolución judicial, obtuvieron la posesión (…) Este es un espacio público en el cual la titularidad le pertenece al Estado, administrado por la Municipalidad de San Martín de Porres. Somos respetuosos de las decisiones judiciales, pero estamos en total desacuerdo que mediante un fallo judicial personas que invadan un espacio público puedan hacerse dueños de un terreno que le pertenece a los vecinos”, expresó Hernán Sifuentes.

Desde antes de la administración de Hernán Sifuentes, un terreno cercano al parque Simón Bolívar fue ocupado por una empresa privada. En respuesta a esta situación, el 5 de septiembre de 2023, la Procuraduría Pública de la Municipalidad de San Martín llevó a cabo la recuperación extrajudicial del predio, con el respaldo de la Policía Nacional del Perú, mediante la Ley 30230, buscando devolver el terreno a la comuna.

Sin embargo, la empresa que habría invadido el espacio recurrió al Poder Judicial, argumentando que el terreno le pertenecía y solicitando su restitución. A pesar de que el municipio presentó documentos que confirmaban que el predio es un bien del Estado, según la Superintendencia de Bienes Nacionales, la decisión del juez sorprendió al municipio al fallar a favor de los presuntos invasores, otorgando el terreno el 6 de enero de 2025. No obstante, esta resolución judicial ha sido suspendida hasta que se designe un nuevo juez que se encargue de emitir un fallo definitivo.