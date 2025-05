Cámaras graban violento robo en cochera y vecina instala rejas por temor en VMT: “No puedo ni abrir”

Villa María del Triunfo vuelve a ser escenario de una alarmante situación de inseguridad ciudadana. Un violento asalto a una camioneta ha generado pánico entre los residentes de una cuadra donde, aseguran, la criminalidad ha alcanzado niveles insoportables, especialmente durante las noches. La falta de vigilancia policial sería una de las razones principales.

Según las imágenes registradas por cámaras de seguridad, un grupo de delincuentes armados siguió a su víctima en un automóvil negro y, sin importar la presencia de vecinos y comensales, efectuó al menos seis disparos antes de ingresar a la cochera del hombre, reducirlo y huir con su vehículo. La brutalidad del ataque, ocurrido en una zona donde niños juegan y comerciantes atienden hasta tarde, ha dejado a los residentes en estado de alerta permanente.

Vecina se enreja en su propia casa por temor a ser asaltada

"He escuchado bastantes disparos. Mi nieta me contó que le han disparado al señor en su cara. Estoy enrejada, no puedo ni abrir", declaró una vecina, quien decidió colocar rejas en la fachada de su vivienda por miedo a ser víctima de un ataque similar. Otra comerciante de la zona tomó la misma medida, afirmando que ya no se siente segura para abrir su negocio.

La comunidad señala como principal causa de esta situación la falta de presencia policial y de serenazgo, lo que ha permitido que bandas criminales operen con total impunidad. El temor es tal que muchos vecinos han optado por no salir de noche e incluso han dejado de trabajar o invertir en pequeños negocios ante el riesgo constante de extorsión o asesinato a plena luz del día.

Por el momento, las autoridades siguen investigando el caso para dar con el paradero de los delincuentes y tratar de recuperar el vehículo robado.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

