El crimen del cantante 26is y Louis Producer el pasado 14 de abril ha dejado consternación en la escena musical del 'maleanteo'. La manera en la que Luis Antonio Venegas Carrasco y su productor José Israel Oria Infante fueron asesinados revela la crueldad a la que se enfrenta los jóvenes en Callao que intentan hacerse un espacio en la música, pese a que sus mensajes en la misma radique en criminalidad y delincuencia.

A menos de un mes de lo ocurrido en el exterior de la discoteca Dembow en Villa María del Triunfo, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Carlos Aly Nima Salazar, un joven, como las víctimas, de 19 años, quien confesó duramente que dio la señal para que 26is y Louis sean asesinados. Nima Salazar había terminado de cumplir condena de prisión preventiva en el penal de Lurigancho hace solo mes y medio, señaló la PNP.

La señal que terminó con la vida de 26is y Louis Producer

Nima Salazar señaló: "He marcado nomás, he dado la señal para que le den piso. He estado comprando hamburguesa, y una vez que tenga en la mano la hamburguesa, esa era la señal, la luz verde". Asimismo, el detenido mencionó que participó en el asesinato por el monto de S/ 100, pues era lo que le habían ofrecido por dar aviso. "Solamente me dijeron que saque la marca, necesitaba plata y acepté".

Sin embargo, días antes de la captura de 'Loco Aly', se efectuó también la detención de otro implicado en el crimen. En Santa Anita cayó Andrés Matías Mendoza Zurita, perteneciente a la presunta banda criminal Los R Dorados del Rímac, quien fue hallado junto a dos mujeres en una vivienda. En el lugar, se le incautaron armas de fuego, cinco cacerinas, 44 municiones y su teléfono celular. En el teléfono de Mendoza Zurita se halló información relacionada directamente con el asesinato de los artistas.

