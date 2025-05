Un joven de 27 años, Rubén Sánchez, fue víctima de un violento ataque en Los Olivos, donde fue lanzado desde el puente Yanbal. Su madre exige justicia y que se identifique a los agresores, quienes agredieron a la víctima cuando se encontraba con dos amigos.

Ante lo sucedido, la señora Glasdeny, madre de la víctima, exige a las autoridades que intervengan en el caso a fin de dar con el paradero de los responsables. La progenitora contó los momentos de incertidumbre y angustia que vivió cuando se enteró de lo que le habían hecho a su hijo, quien hasta el momento se encuentra postrado en cama.

Madre de joven lanzado de puente exige justicia

Durante la madrugada del pasado 2 de abril, Rubén se encontraba regresando a casa tras una reunión con amigos de la universidad. Según su madre, un grupo de al menos siete jóvenes inició una pelea que culminó con el lanzamiento de su hijo desde el puente. "Recibí una llamada de su compañero, quien me dijo: 'Señora, a su hijo lo han botado del puente'", relató la madre, visiblemente afectada por la situación.

Tras ello, la madre de familia relató que se quedó paralizada sin saber cómo actuar frente a la situación. Se comunicó con la madre de uno de los amigos de su hijo, quien le confirmó lo sucedido. Pese a ello, desconocía la gravedad de la caída hasta que pudo evidenciarlo en un video que le compartieron donde vio cómo los sujetos arrojan a su hijo sin el menor remordimiento. Incluso, le habrían robado su celular.

"Me fui de mi casa, dejé a mis pequeños y salí al hospital de Puente Piedra. No sabía cómo había sido. Lo cargaron y lo botaron. Tiene golpe en la cabeza y él siente el brazo, la espalda y el cuello. No puede mover mucho el brazo, le duele el cuerpo por la caída. Está con ampollas y pastillas por la caída", sostuvo la madre.

Busca dar con el paradero de los responsables

En su clamor de ayuda, la madre exigió a las autoridades que intervengan con una investigación profunda a fin de dar con el paradero del grupo de sujetos que lanzó por el puente a su hijo tras una discusión. Y es que la progenitora afirma que el hecho pudo haber terminado en una tragedia.

"Hubo un intercambio de palabras. A raíz de eso inicia la pelea, pero cuál haya sido el problema o quien lo haya iniciado, no da derecho a que le hagan eso a mi hijo. A mí hijo lo han intentado matar, por eso yo quiero que los jóvenes que han lanzado a mi hijo, paguen, porque ellos lo han querido matar. Quiero que investigue la policía porque son dos quienes lo empujan. Quiero que ellos paguen por lo que le han hecho", finalizó la madre de familia.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

