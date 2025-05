Fuga masiva: cerca de 15 internos escapan de centro de rehabilitación en Cieneguilla

Durante la madrugada de este sábado 3 de mayo, un grupo de 15 internos escapó de un centro de rehabilitación en Cieneguilla. Horas después, en esta mañana, un encargado del recinto señaló que solo habrían sido cinco los sujetos que escaparon, pese a que la huida quedó grabada. En dicho clip se escucha al grupo gritando "¡Fuga!".

En pleno escape se observa cómo el grupo de internos huye con rumbo desconocido luego de que hayan manipulado la puerta del centro de rehabilitación. Ante la alerta, los vecinos indicaron sentirse con temor, y exigen mayor seguridad en el establecimiento. "De pronto los chicos están con ganas de querer consumir y no tienen control", señaló el vocero del centro.

Refuerzan control tras huida en Cieneguilla

Tras lo ocurrido, en el centro, ubicado en la zona de Río Seco, hay mayor control de entrada y salida de vehículos y personas. Es preciso mencionar que, los internos llevan tratamientos para problemas de drogadicción y alcoholismo, por lo que no podrían ser apresados como un interno de centro penitenciario, aún no hay declaraciones oficiales de alguna autoridad del lugar.

Uno de los encargados del centro, quien declaró a la prensa, sostuvo que es una comunidad cristiana la que administraría este establecimiento. "Es la primera vez, a veces no tienen control de ellos mismos. Es una comunidad cristiana, no ha habido algún tipo de maltrato". Además, precisó que no existe alguna denuncia que consigne la fuga de los internos.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

