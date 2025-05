Tras la fuga de 6 internos extranjeros del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como 'Maranguita', ubicado en el distrito de San Miguel, el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) ha dispuesto de medidas frente a la situación.

En ese sentido, se conoció que 9 trabajadores del centro de rehabilitación fueron intervenidos, entre ellos 5 son educadores y 4 son agentes de seguridad. A fin de determinar si existió una presunta negligencia en la fuga, se han dispuesto de estas medidas internas.

Cuatro agentes de seguridad de Maranguita fueron intervenidos tras fuga

En un comunicado, PRONACEJ informó sobre la detención preliminar de los trabajadores presuntamente involucrados en esta fuga de los 6 reos extranjeros. "Se ha dispuesto la investigación interna para determinar si existió negligencia o el accionar deliberado de malos funcionarios, para favorecer la fuga de los adolescentes", se lee en el comunicado.

Comunicado de PRONACEJ tras fuga de internos. Foto: PRONACEJ

"En tal sentido, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público dispuso la detención preliminar de los trabajadores involucrados. Ante estos hechos sin precedentes se declara en reorganización el Programa Nacional de Centros Juveniles, a fin de garantizar la seguridad y el proceso de reinserción de los adolescentes", precisan.

Se espera que las investigaciones de las autoridades determinen si realmente existió o no una presunta complicidad entre los agentes de seguridad para la fuga de los reos extranjeros, quienes hasta el momento no han sido ubicados.

PUEDES VER: Internos de nacionalidad extranjera fugan del centro de rehabilitación Maranguita en San Miguel

Defensa de los intervenidos rechazan las acusaciones

Tras el comunicado emitido por PRONACEJ, los abogados de los trabajadores intervenidos rechazaron las acusaciones. "El Ministerio de Justicia o el director del PRONACEJ no puede decir ligeramente que hubo una complicidad si no hay una adecuada investigación (...) se debe hacer una diligencia preliminar sin que haya detención. No puede actuarse de esa manera", sostuvieron, Juan Guerra Arévalo y Carlos González, abogados de los acusados.

"Acá no se puede sancionar solamente a los que son de menos grado. ¿Por qué no se ha detenido al jefe de seguridad? Él es el encargado de ver las cámaras. ¿Por qué no han traído a los encargados de ver las cámaras dentro del centro juvenil ¿Por qué no están acá?", acotaron.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.