Cae ‘La Bestia’ de los autos colectivos: tenía 111 papeletas que suman más de 2 millones de soles

Era el terror de los buses del Corredor Rojo no solo porque les robaba pasajeros sino también por sus temerarias maniobras. Fiscalizadores de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) intervinieron a una miniván que prestaba el servicio informal de taxi colectivo, a pesar de no contar con autorización ni con certificado de inspección técnica vehicular.

Aunque lo más preocupante es que dicha unidad, de placa BVL-310, tiene en su historial 111 papeletas que suman más de 2 millones 110 mil soles, según pudo corroborar la ATU con apoyo de la PNP. Por eso fue bautizada como ‘La Bestia’ de los autos colectivos que circulan por las avenidas Javier Prado, La Marina y Faucett, vías que forman parte de la ruta del Corredor Rojo.

La intervención de esta peligrosa miniván de color gris sucedió en el cruce de las avenidas Javier Prado y del Aire, en San Borja. En un momento, su conductor Fredi Williamson Oré Zarzoza (37) trató de escapar de forma intempestiva girando en U; sin embargo, lo único que logró fue que uno de sus pasajeros saliera expulsado y terminara tendido en el pavimento.

Tras esa brusca maniobra, la víctima fue trasladada a una clínica, donde le diagnosticaron una fractura en una de sus costillas; mientras que el chofer fue detenido y trasladado a la comisaría, por lo que ha sido acusado del presunto delito contra el cuerpo y la salud en agravio de su pasajero.

En tanto, la miniván fue llevada a la comisaría antes de ser trasladada a uno de los depósitos de la ATU, donde, finalmente, quedó internada. Aún se evalúa qué pasará con esta.

Otros operativos

Además de este operativo, fiscalizadores de la ATU ejecutaron otros dos de forma simultánea en el cruce de las avenidas Javier Prado y La Molina y en la intersección de las avenidas La Marina y Universitaria, logrando llevar al depósito a otras 24 unidades que prestaban el servicio informal de taxi colectivo.

De esos vehículos, ocho no tenían revisión técnica, una no contaba con SOAT y nueve de los choferes no portaban su licencia de conducir. Además, 15 unidades suman multas por más de 3 millones 732 mil soles.

“Estas unidades (autos, combis, cústeres y minivanes) circulan en su mayoría sin contar con las condiciones técnicas mínimas de seguridad y no respetan las normas, lo que representa un grave riesgo para los usuarios”, advirtió la ATU.