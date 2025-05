"Nuestro lago Titicaca está muy contaminado y enfermo", sentencia Soraya Poma Cotrado (40), presidenta de la organización Mujeres Líderes Defensoras del Lago Titicaca, al referirse a su Cotamama, una palabra aymara que significa 'lago grande' y que describe perfectamente este emblemático cuerpo de agua.

Soraya, quien también es artesana, ha sido amenazada por defenderlo y porque entiende que cuidarlo implica reconocerlo como un ser vivo, no solo como un recurso explotable. Para los pueblos aymaras, el Titicaca es 'Mama Qota', la Madre Lago, un ser que da y sostiene la vida.

Sin embargo, durante años, este ha estado contaminado con metales pesados, residuos sólidos y basura. Así lo confirman estudios realizados por la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). "Tanto del lado de Bolivia como en Puno, su desagüe desemboca al lago", sentencia la lideresa.

Poma Cotrado representa a más de 60 mujeres, entre regidoras distritales y provinciales, presidentas comunales y de centros poblados, tanto de la zona quechua como aymara de las 13 regiones de Puno; sin embargo, sabe que su lucha no es individual, pues, en conjunto, esta red ha logrado que se reconociera al Lago Titicaca como sujeto de derecho, una ordenanza regional que "le otorga voz" al lago navegable más alto del mundo.

El ser vivo protegido por la ley

Debido a la contaminación presente en la Cotamama, la organización, junto con el respaldo técnico del Centro Bartolomé de Las Casas y la asesoría legal del abogado Julio César Mejía Tapia, han logrado que el Consejo Regional del Gobierno Regional de Puno aprobara por unanimidad la ordenanza regional que reconoce al Lago Titicaca como sujeto de derecho. Un hito que marca un precedente tanto en la protección de este cuerpo de agua, como en la participación de las comunidades originarias en la toma de decisiones que involucren la intervención de este espacio.

Según el documento oficial elaborado por el GORE de Puno, esta decisión implica garantizar la proyección integral del lago para la preservación de su equilibrio ecológico, así como "reconocer su biodiversidad, los valores culturales y espirituales que representa para los pueblos indígenas circundantes, las comunidades locales y las organizaciones vinculadas a su gestión y conservación", se lee en el informe.

Red de Mujeres Lideresas en Defensa del Lago Titicaca, presentes en la festividad de la Virgen de la Candelaria. Foto: Centro Bartolomé de las Casas.

En esa línea, se insta que la Ordenanza Regional sea publicada en el Diario Oficial El Peruano, esto con el fin de que el reconocimiento tenga alcance a nivel nacional. Por tanto, según lo establecido en el documento, el siguiente paso es la promulgación oficial de la normativa y la aprobación de su reglamento en un plazo de 120 días.

"Esta ordenanza no es solo una innovación jurídica, sino que es un acto de justicia histórica, una reivindicación cultural y una apuesta por la vida, pues trae una postura contrahegemónica, trae la sabiduría ancestral de nuestros pueblos, que básicamente han sido relegados. Se les intenta devolver su lugar en la gestión del medio ambiente, porque siempre han sido ellos", declaró en diálogo con La República Julio César Mejía Tapia.

Para expresarlo de manera más clara, Soraya Poma explica que ser declarado sujeto de derecho es equivalente a que el Lago Titicaca "tuviera DNI, pues sus derechos, al menos, estarán protegidos y garantizados".

La contaminación que ahoga al Lago

Según un estudio realizado por la ANA en el año 2021, en el Lago Titicaca se concentran altas cantidades de aluminio, hierro, plomo y manganeso, superando los límites máximos permitidos para el consumo humano, el riego de plantas o el consumo de animales. En ese sentido, a casi 4 años de este documento, el ingeniero Lino Talavera, especialista en recursos hídricos del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PEBLT), urgió a la Autoridad Nacional del Agua realizar un análisis actualizado sobre la presencia de metales pesados en el fondo lacustre.

“La ANA, como ente rector, debe liderar con carácter de urgencia un estudio exhaustivo de los sedimentos. Sin un monitoreo constante y serio, toda la cuenca y su población están en riesgo”, advirtió Talavera para el medio local El Objetivo.

Según información proporcionada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), se ha identificado que en al menos 30 de los 41 distritos ubicados a orillas del lago existen elevados niveles de contaminación, principalmente en las áreas cercanas a Juliaca, Puno y Huancané. Además, la falta de infraestructura para el tratamiento de aguas servidas se señala como uno de los factores clave en el deterioro del entorno natural.

La República se comunicó con la ANA para conocer la razón por la que no se han realizado estudios recientes sobre la calidad de los sedimentos del Lago Titicaca, hecho que compromete la salud de miles de habitantes y el equilibrio del ecosistema andino; no obstante, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Consejo Regional del Gobierno Regional de Puno aprobó por unanimidad una ordenanza que reconoce al Lago Titicaca como sujeto de derecho. Foto: Centro Bartolomé de las Casas

El río Marañón: un precedente que busca repetirse

El pasado 15 de marzo de 2024, el Juzgado Mixto de Nauta, en la región de Loreto, reconoció como titular de derechos al río Marañón, un cuerpo de agua que ha sufrido sistemáticos derrames de petróleo atribuidos a la falta de mantenimiento del Oleoducto Norperuano, administrado por la empresa estatal Petroperú.

La demanda, presentada en el año 2021 por la Federación de Mujeres Indígenas Kukama Huaynakana Kamatahuara Kana, con el respaldo de organizaciones como el IDL, Earth Law Center e International Rivers, le otorgó, por primera vez, una sentencia que reconoce a los ríos como sujetos de derecho, así como establecer que las comunidades indígenas actúen como sus protectores, defensores y legítimos representantes.

En ese sentido, desde la Red de Mujeres Lideresas en Defensa del Lago Titicaca, organizaciones sociales y autoridades regionales se coordinarán esfuerzos para que la decisión de reconocer a este lago como sujeto de derecho sea promulgada a nivel nacional, con el fin de garantizar su cumplimiento efectivo.