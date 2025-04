Ultimátum en Juliaca: pobladores dan 72 horas para que ministro del Interior llegue tras escándalo policial

Manifestantes aseguran que autoridades no han tomando acciones contundentes. Créditos: Cinthia Álvarez / La República.

La ciudad de Juliaca amaneció bloqueada en distintos puntos estratégicos, en el marco del paro de 24 horas convocado por diversas organizaciones sociales y representantes de la sociedad civil. Los manifestantes han dado un plazo de 72 horas para que el Ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, llegue a la ciudad y atienda el escándalo que involucra a 14 efectivos policiales en actos delictivos. De lo contrario, advierten que convocarán una nueva paralización para los días 14 y 15 de mayo.

La medida de protesta fue ratificada en una serie de reuniones previas, donde los dirigentes de distintos gremios y organizaciones analizaron la creciente crisis de inseguridad en la ciudad. Durante estos encuentros, se reafirmó la necesidad de exigir la reorganización total de la Policía Nacional y la inmediata presencia del Ministro del Interior. Asimismo, se estableció el compromiso de endurecer las medidas de presión en caso de que sus demandas no sean atendidas.

Los manifestantes expresaron su descontento con la reciente visita del viceministro del Orden Interno, Maxfredic Félix Pérez Rodríguez, quien, según ellos, no brindó ninguna solución concreta a la problemática. Los ciudadanos se sintieron burlados y paseados, lo que ha intensificado su exigencia de que sea el Ministro del Interior quien acuda a Juliaca para atender la crisis.

Pobladores descontentos con medidas de lucha contra la inseguridad. Créditos: Cinthia Álvarez / La República.





Declaran personas no gratas a autoridades regionales

Durante la reunión de las organizaciones sociales, Orlando Sanca Yampasi, presidente de las rondas urbanas de Juliaca, declaró como personas no gratas al alcalde provincial de San Román, Óscar Cáceres Rodríguez, y al gobernador regional, Richar Ancco Soncco. Según Sanca, ambos funcionarios habrían permitido que la inseguridad crezca en la región y no han tomado acciones contundentes ante ello. Esta declaración refleja el descontento generalizado de la población hacia las autoridades locales.

Escenificación denuncia corrupción policial

Con el pasar de las horas, las protestas tomaron mayor fuerza cuando un grupo de pobladores dramatizó cómo operaría la corrupción dentro de la Policía Nacional. Los manifestantes recrearon una escena en la que oficiales de alto rango exigían el pago de cupos a los suboficiales, quienes, bajo presión, tenían que reunir dinero ilegalmente. La representación buscó visibilizar las prácticas irregulares dentro de la institución policial, evidenciando que no solo los delincuentes comunes generan inseguridad, sino también quienes deberían garantizar el orden.

Otorgan plazo de 72 horas para la llegada de Díaz Zulueta. Créditos: Cinthia Álvarez / La República.





El acto simbólico fue acompañado de pancartas que exigían la reestructuración total de la Policía. Los pobladores expresaron su indignación al grito de “Fuera la corrupción policial” y “Queremos una Policía limpia y transparente”. La dramatización dejó claro que los manifestantes consideran que la institución necesita cambios profundos.

El dirigente Pedro Quisocala enfatizó que la llegada del ministro es un punto no negociable y que el plazo de 72 horas es definitivo. “Si el Ministro del Interior no viene, nos iremos a un paro de 48 horas los días 14 y 15 de mayo para exigir su presencia y la reforma total de la Policía”, señaló.

Clases virtuales por seguridad

Ante el clima de protestas, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) San Román emitió un comunicado recomendando el desarrollo de clases virtuales en las instituciones educativas públicas y privadas de Juliaca. La Universidad Nacional de Juliaca también adoptó esta modalidad como medida de prevención.

Mario Zapata, secretario provincial de educación en San Román, expresó que el gremio educativo respalda el paro, debido a la creciente inseguridad. “El viceministro solo vino a pasear y no ha dado soluciones concretas. Queremos que el ministro del Interior venga con un equipo especial para investigar la corrupción policial”, afirmó.

Por su parte, la dirigente Isabel, representante de la provincia de Melgar, reiteró que la presencia del viceministro no fue suficiente y que ahora exigen respuestas concretas. “Cuando fuimos a Lima no nos escucharon, pero no podemos permitir que los policías involucrados sigan delinquiendo en Juliaca. Exigimos soluciones inmediatas”, declaró.