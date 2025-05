Mototaxista baleada en Manchay narra momento del ataque: "Por mi hijita no me mataron"

Este miércoles 30 de abril, durante la mañana, 50 mototaxistas de la empresa de transportes 'La Torre de Fretel' realizaron una movilización en señal de protesta hacia la comisaría de Manchay, Pachacámac.

Todo esto tras el atentado contra su colega Vilma Luz Cóndor Porras (33), quien recibió hasta diez disparos de unos sicarios que se hicieron pasar como pasajeros para atentar contra la vida de la trabajadora que se encontraba junto con su hija de tres años.

"Se aparecen dos hombres, me dicen, llévame a ampliación Santa Rosa. Dentro de la moto sacó el arma y me amenaza. Me dice, no te voy a hacer nada porque estas con el bebe (…) a tu gerente le vas a decir que se alinee", explicó la trabajadora.

A pesar de que los sujetos le habían indicado que no le harían daño, al bajar de la unidad dispararon hasta 10 veces contra la mototaxi. Lamentablemente, uno de los disparos impactó en el pie derecho de Vilma, mientras se encontraba tratando de esquivar las demás balas.

"Yo no pude hacer más que voltear y salir de ahí hacia mi paradero. Mientras estoy girando es cuando me impacta en el pie la bala, yo sentí que llegó ahí, pero aun así tuve que seguir para cubrir a mi bebita", indicó.

Vilma Cóndor es madre soltera, tiene dos hijas menores de edad y su única fuente de ingresos es trabajar como mototaxista, labor que lleva cumpliendo hace 10 años. Lamentablemente, ahora se encuentra con yeso y teme por la vida de sus demás colegas.

"Más seguridad, a diario están muriendo aquí en Manchay. Es la primera que pasa un atentado contra nosotros, somos como 200 motos (…) Por mi hijita me dejaron, si mi bebe no hubiera estado probablemente me hubieran matado. Esos disparos fueron a matar", declaró entre lágrimas, Vilma.

Les exigen 20.000 soles como inscripción

Gustavo Pretel, representante de la empresa de mototaxistas 'La Torre de Fretel', nos explica que las amenazas iniciaron hace poco y que le están pidiendo 20.000 soles como inscripción y 10 soles como pago diario por cada unidad.

"El mototaxista gana 40 a 50 soles diarios, tiene que pagar combustible, el mantenimiento de su unidad, entonces es algo sin razón (…) la presidenta no tiene un buen gobierno que pueda resguardar al pequeño empresario", manifestó.

Luego de la breve movilización, los mototaxista decidieron retomar sus funciones con normalidad, pero ahora con temor a cada usuario que sube a su unidad. A modo de protesta, el dirigente exhorta a los empresarios a no pagar impuestos porque no se da la seguridad correspondiente por parte de las instituciones del estado.

"No es dable que, pagando mis impuestos, no tengo seguridad, hemos emprendido una empresa de más de 25 años y damos trabajo para que los mototaxistas lleven un sustento a su hogar (…) nos paguemos impuestos porque no tenemos seguridad del Estado", sostuvo.

Por último, la denuncia ya fue colocada en la comisaría de Manchay y se están realizando las investigaciones correspondientes. Mientras tanto, los motataxistas seguirán trabajando con temor, pero la necesidad los lleva a no parar.

