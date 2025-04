Una mototaxista fue baleada por un presunto extorsionador en Manchay, distrito de Pachamac, a la media noche aproximadamente. Junto con otro sujeto, el delincuente se hizo pasar como pasajero y disparó hasta siete veces. La víctima, identificada como Vilma Luz Cóndor Porras (63), recibió un impacto en el pie derecho.

Vilma Cóndor declaró que hace 10 años trabaja como mototaxista en la empresa de transportes "La Torre de Fretel SAC". La asociación se había negado a pagar el cupo de S/ 20.000 a los extorsionadores, por lo que arremetieron contra la mujer.

Manchay: sujetos dispararon hasta 7 veces contra Vilma Cóndor

Tras abordar la mototaxi, uno de los delincuentes sacó un arma y amenazó a Vilma, quien se encontraba junto con su menor hija de 3 años. "Diles que se alineen", le gritaron a la trabajadora en referencia al resto de miembros de su empresa.

Al bajar de la moto, los sujetos dispararon hasta 7 veces contra la madre de familia. Así pues, un disparo impactó su pie derecho y fue trasladada al Hospital Nacional Hipólito Unanue, ubicado en El Agustino. Actualmente, Cóndor se encuentra estable de salud y con yeso.

Dirigente de la empresa reveló cobros impuestos por los extorsionadores

Gustavo Pretel, dirigente de la empresa de mototaxis 'La Torre de Fretel' reveló que los extorsionadores les están solicitando 20 mil soles como inscripción y 10 soles diarios por unidad. No obstante, ellos se han negado a pagar este cupo.

"No es dable que pagando mis impuestos no tengo seguridad. Los que laboran en mi empresa estén arriesgando su vida en el trabajo que hemos emprendido. (...) Que no paguemos impuestos, porque no tenemos seguridad del Estado (...) a los pequeños y grandes empresarios", agregó. Asimismo, señaló que son varias sucursales atemorizadas por los extorsionadores en Manchay y que se manifestarán en movilizaciones.

Adicionalmente, tras una entrevista con América Noticias, un dirigente expresó su pesar por las extorsiones y la violencia. "Somos empresarios que generamos trabajo, que generamos empleo, pagamos impuestos a la Sunat, pagamos a la municipalidad, pero no tenemos la protección del Estado", dijo.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.