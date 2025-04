En horas de la madrugada del último lunes 28 de abril, un grupo de tres delincuentes intentó robar las autopartes de un vehículo estacionado en la zona conocida como Nueva Caja de Agua, en Cercado de Lima. No obstante, al activarse las alarmas, se vieron sorprendidos por los propietarios del auto, quienes confrontaron a los hampones.

Al ser alertados, los vecinos decidieron encarar a los criminales. Sin embargo, ellos se encontraban armados, lo cual puso en riesgo a la ciudadanía de la zona. Por ello, los residentes del lugar exigen mayor seguridad a las autoridades ante la creciente ola de violencia que los mantiene en incertidumbre.

Vecinos se enfrentan a delincuentes armados en Cercado de Lima

Pese a que los vecinos del lugar fueron alertados por las alarmas, los delincuentes no cesaron sus amenazas, ya que se encontraban armados. Las cámaras de seguridad captaron a los tres delincuentes a bordo de un automóvil rojo intentando robar los vehículos estacionados en la zona.

"Nosotros gritamos para que salgan los vecinos y nos ayuden. Pero, son tan conchudos que nos amenazan. Se van diciéndonos groserías y con amenazas. En menos de siete segundos fue el robo", sostuvo una vecina, quien llamó a la Policía tras ser alertada.

Vecinos exigen mayor seguridad en la zona

Esa misma noche, los delincuentes intentaron robar otro auto estacionado, pero al verse descubiertos por los vecinos se dieron a la fuga, no sin antes seguir lanzando sus amenazas. Por ello, los residentes exigen la intervención inmediata de las autoridades a fin de evitar posibles ataques de los criminales.

"Roban en cualquier momento, la vez pasada se robaron el carro de un vecino. Nadie dice nada, no hay seguridad, no tenemos. Queremos que vengan esas autoridades que nos tienen olvidadas", sostuvo una de las vecinas. "Son tres, vienen con su pistola amenazando. No se puede caminar por aquí, en la noche queremos seguridad", acotó otra residente.

