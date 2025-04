Durante la noche del 28 de abril, se produjo un nuevo ataque dirigido al transporte público en Chorrillos. Aproximadamente a las 7:50 p. m., dos individuos en una moto lineal abrieron fuego contra un bus de la empresa ETUSA, que opera en la línea 'T', en la intersección de la Avenida Alameda San Marcos y la Avenida Santa Anita, en la urbanización Villa Marina. Afortunadamente, el conductor del vehículo no sufrió lesiones.

Sin embargo, las cámaras de seguridad de la zona captaron la gravedad del ataque, en donde los criminales abrieron fuego sin reparo. Ante ello, fueron los pasajeros quienes se tiraron al suelo a fin de salvar sus vidas. Los instantes de terror que vivieron los ciudadanos muestran el grado de inseguridad ciudadana en el que nos encontramos.

Cámaras captan el preciso momento del ataque contra bus de la Línea 'T'

Tras recibir información sobre el incidente, efectivos del Sector 4, dirigidos por el supervisor Alejandro Briones Vázquez, junto a personal del Sector 5, bajo la supervisión de Ricardo Celiz Echevarría, se movilizaron al área para gestionar la emergencia. La Policía Nacional ha comenzado las indagaciones pertinentes.

Pese a la gravedad del ataque, no se reportaron heridos afortunadamente. No obstante, el hecho pone en manifiesto la creciente inseguridad a la que se enfrentan los transportistas y pasajeros. Tras lo sucedido, se llevaron a cabo las diligencias respectivas y no se descarta que se trate de un nuevo caso de extorsión contra la Línea "T".

Sería el tercer ataque contra la empresa

De acuerdo a los transportistas de la empresa Etusa, este sería el tercer ataque a balazos de los que son víctimas. Según declaraciones a RPP, el hecho no es un caso aislado, sin embargo, los choferes evitaron dar más detalles de estos incidentes por miedo a las represalias.

Es importante mencionar que la empresa Etusa opera las líneas T y C, las cuales brindan servicio de transporte a los distritos de Chorrillos, Jesús María y San Juan de Lurigancho. Estas rutas facilitan la movilidad de los ciudadanos, conectando diversas zonas de la capital. Ahora se está viendo amenazada debido al ataque armado de criminales.

Canales de ayuda

