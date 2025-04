Delincuente armado asalta a hombre a unas cuadras del Ejército peruano en Huanchaco, Trujillo

En Trujillo, un delincuente armado asaltó a un hombre aproximadamente a dos cuadras del Ejército peruano, en el distrito de Huanchaco, región La Libertad. Las cámaras de seguridad captaron el preciso momento en el que el criminal observó a la víctima, bajó de su moto y se acercó para robarle.

Luego de perpetuar el robo, el criminal subió a su motocicleta y huyó del lugar al instante. A pesar de que la víctima pidió ayuda desesperadamente a gritos, no recibió apoyo y lamentablemente fue despojado de sus pertenencias.

Vecinos denuncian falta de inseguridad en la zona

Tras lo ocurrido, un vecino de la zona denunció la falta de inseguridad y el incremento de la delincuencia en la zona. "Esto nunca va a terminar, casualmente yo también me he visto afectado porque también han entrado a mi casa por una reja", precisó un vecino, quien decidió no revelar su identidad.

"Han entrado por ahí y han robado, en la otra esquina también han robado. Prácticamente, este es un sitio en el que no hay seguridad ciudadana. Es un problema de acá, estamos expuestos a que en cualquier momento lleguen y nos asalten en las casas", agregó un vecino

Organizaron colectas para instalar rejas de protección

Ante el aumento de criminalidad en la zona, un grupo de vecinos organizó colectas para instalar rejas de protección en algunas calles del sector Ramón Castilla. Pese a los constantes esfuerzos por reforzar la seguridad de la zona, los delincuentes continúan encontrando vías de acceso para asaltar.

En ese sentido, exigen a las autoridades reforzar las rondas de vigilancia en la zona afectada. Insisten en que el patrullaje debe extenderse a calles desoladas donde se registran estos actos criminales.

Investigan si delincuente pertenece a organización criminal

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) precisaron que está trabajando en la identificación del delincuente captado en las grabaciones y en determinar si pertenece a alguna organización criminal.

Testimonios de los residentes confirman que la inseguridad en Huanchaco es un problema persistente, agravado por la falta de patrullaje. Según explicaron, los asaltos y robos en viviendas se llevan a cabo tanto de día como de noche.

