Padres de la Institución Educativa 6067 Juan Velasco Alvarado en el distrito de Villa el Salvador, Lima, acusaron a un sujeto de intimidar a los escolares de primaria. Se trataría del cuidador de una cochera que operaba dentro de la institución pública de manera ilegal.

Cabe destacar que el contrato de alquiler de dicho espacio venció en 2022. "La cochera no tiene contrato, no tiene papeles en regla, no tiene nada", comunicó una madre. Asimismo, los padres de familia expresan su preocupación frente a las posibles intenciones del sujeto con los menores de edad.

Padres de familia del colegio denunciaron riesgo de escolares en el colegio Juan Velasco Alvarado

Los padres denunciaron que los niños son inocentes y corren riesgo. "Han comentado que hay un sujeto cojo que ofrece caramelos y los llama [a los escolares]. (…) y es empleado", reveló una madre.

Frente a lo expuesto por los niños, los padres de familia le exigieron al director del colegio que deje de funcionar el establecimiento. Esto es, además, tras la nula actividad y restauración: "Cuando uno lo toma como inquilino, arregla, hace cambios, pero no hay nada de eso", comentó otra mamá.

Municipalidad clausuró cochera ilegal: será inspeccionada por la dirección regional

Ante la alerta de los padres de VES, la municipalidad decidió clausurar la cochera el 25 de abril de 2025. Sin embargo, vecinos y testigos señalaron que la puerta del lugar fue abierta para retirar todos los vehículos que estaban estacionados.

Adicionalmente, medios locales intentaron comunicarse con el director de la institución, mas no encontraron respuesta. Por tal razón, el director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, Marcos Tupayachi, aseguró que el caso está siendo observado. "Voy a estar en el colegio (...) para tomar otras medidas. Los chicos no pueden perjudicarse. No hay condiciones de seguridad", dijo.

