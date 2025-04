En un acto de valentía, un chofer de bus en Arequipa persiguió y capturó a un ladrón que robó el celular de una pasajera que se encontraba a bordo de su unidad. Incluso, el conductor dejó sus actividades para descender del vehículo e ir tras el hampón a quien logró capturar y entregar a las autoridades.

El hecho ocurrió el último viernes 25 de diciembre cuando un delincuente abordó el bus y, en cuestión de segundos, arrebató el teléfono móvil a una joven universitaria. La rápida reacción del conductor y el apoyo de los pasajeros fueron cruciales para recuperar el dispositivo y llevar al ladrón a rendir cuentas. Este acto ha sido homenajeado por la municipalidad de Arequipa.

Valiente conductor captura a ladrón en Arequipa

El incidente se desarrolló cuando el ladrón subió al bus y, en un abrir y cerrar de ojos, despojó a la pasajera de su celular. La joven, visiblemente asustada, comenzó a gritar pidiendo ayuda. El chofer no dudó en actuar. “Ese día yo estaba en mi ruta como todos los días. Al promediar la 1:45 p. m. se suscitó un robo en mi vehículo donde yo tuve iniciar la persecución junto con la señorita al ver que el delincuente la arrastró y ella estaba temblando", sostuvo el conductor para La República.

"Yo la veo a la señorita que empieza a correr detrás del ladrón e inicio con la persecución con el carro lleno de pasajeros. Llego a un sitio donde no había pase por una tranquera que me impedía seguir y es ahí donde me bajo del carro y me pongo a correr. Al ver que no tenía donde escapar, él bota el celular, pero seguí corriendo detrás de él y lo pesco con ayuda de los vecinos", sostuvo el valeroso conductor.

Valeroso acto del chofer fue homenajeado

Luego de que se hiciera público el valeroso acto del conductor, la municipalidad de Arequipa decidió homenajearlo entregándole un diploma por su accionar oportuno. Además, el conductor resaltó que sintió bastante empatía por la joven y, sin pensarlo dos veces, salió a perseguir al ladrón. "Al verla cómo la arrastró, sentí bastante empatía. Al parecer ya la había visto con el celular de alta gama", acotó.

Finalmente, el conductor mostró el diploma que recibió por parte de la municipalidad en donde se lee "Felicitaciones" por su valeroso acto. El hecho ha puesto en manifiesto la creciente inseguridad de la zona, en donde hasta los propios ciudadanos intervienen a fin de defender a las víctimas de la criminalidad.

