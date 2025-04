Serums 2025-I: casi 20.000 postulantes están aptos para acceder a una de las más de 7.400 plazas remuneradas

Luego de algunos reclamos que tuvieron que ser subsanados, finalmente, el Ministerio de Salud (Minsa) publicó este miércoles 23 de abril el listado final de los profesionales de la salud que, tras rendir la prueba nacional, se encuentran aptos para acceder al Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2025-I.

De esta manera, mediante un análisis de los resultados oficiales, La República pudo comprobar que 19.813 postulantes, de 12 carreras de la salud, están aptos para postular a las plazas remuneradas y no remuneradas que se han abierto en los centros de salud públicos ubicados en las zonas más alejadas del país.

De acuerdo con los datos analizados por este diario, medicina y enfermería son las carreras con más participantes aptos, con 4.540 y 4.157, respectivamente. Le siguen psicología (3.554), odontología (2.130), farmacia y química (1.606), obstetricia (1.253) y tecnología médica (1.075).

La lista continúa con postulantes aptos de nutrición (582), biología (420), trabajo social (354), veterinaria (131) e ingeniería sanitaria (13).

Plazas por carreras y regiones

Todos estos profesionales titulados y colegiados competirán por alcanzar una de las más de 7.470 plazas remuneradas del Serums 2025-I, tanto para centros de salud del Minsa, gobiernos regionales, EsSalud como para los de las FFFAA y la PNP.

Así, según el análisis de los datos publicados por el Minsa, existen más plazas en las áreas de medicina (2.154) y enfermería (1.777); seguidas por psicología (1.336), obstetricia (865) y odontología (596).

Las regiones con más plazas remuneradas del Serums 2025-I son Cajamarca (511), Puno (486), Piura (469), Ayacucho (455), Apurímac (426), Huancavelica (419), Junín (404), La Libertad (393), Áncash (392), Huánuco (381) y Cusco (363).

Proceso de adjudicación del Serums 2025-I

Pero, ¿cuál será el procedimiento para seleccionar a los mejores profesionales de la salud? De acuerdo con lo dispuesto por el Minsa, la adjudicación de plazas se realizará en estricto orden de méritos; es decir, tomando en cuenta el puntaje final obtenido en la prueba nacional del Serums 2025-I.

“Independientemente de la Diresa, Geresa o Diris de ubicación del rectorado de la universidad, el postulante podrá elegir libremente la región de su preferencia y el centro de salud de la institución que le parezca más adecuado. Los de mayor puntaje elegirán primero a través de la adjudicación que será virtual”, informaron fuentes del Minsa.

El Minsa ya ha aprobado el cronograma del proceso de adjudicación que empieza este viernes 25 con los postulantes de la carrera de medicina y enfermería que están ubicados entre el puesto 1 y el 615 y 550, respectivamente. Luego, continuarán con los demás postulantes el sábado 26, el lunes 28 y el martes 29.

En el caso de la adjudicación de plazas para obstetricia, las fechas serán el viernes 25 y el sábado 26; mientras que para psicología serán el sábado 26 (por la tarde), el lunes 28 y el martes 29. Asimismo, para odontología será solo el viernes 25.

La adjudicación de las plazas de las demás carreras de la salud se realizará el lunes 28 y el martes 29, según lo ordenado por el Minsa. “El cronograma se aprobó a solicitud de los colegios profesionales de la salud e instituciones que forman parte de la veeduría”, señalaron las fuentes del sector.

Plazas no remuneradas

De no lograr alcanzar una plaza remunerada, los postulantes podrán acceder a las denominadas equivalentes, que, si bien no son remuneradas, permiten que los profesionales de la salud puedan trabajar en un hospital o una posta del Estado. El Ministerio de Salud ha dispuesto más de 10.600 plazas no remuneradas a nivel nacional para el proceso del Serums 2025-I.

Los postulantes esperan que no haya irregularidades.