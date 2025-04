Son más de 40 los partidos políticos que están habilitados para las elecciones generales de 2026. Aunque este proceso requiere presentar firmas de ciudadanos que respalden su creación, en los últimos días, miles de peruanos se han sorprendido al descubrir que están afiliados a alguna de estas organizaciones sin haber dado su consentimiento. Este es el caso de Isela, una joven tiktoker, quien al consultar en la página web del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) figura como miembro del partido político Fe en el Perú.

Según se muestra en su video de TikTok, Isela pertenece a dicha organización política desde mayo del 2022, hace tres años. Esto ha consternado a la joven, ya que nunca se inscribió ni proporcionó sus datos personales para afiliarse a ella. "Me afiliaron a un partido político. Según el Jurado Nacional de Elecciones, soy miembro del partido Fe en el Perú y me inscribieron el 26 de mayo del 2022", mencionó.

Peruana debe de pagar S/44.20 para denunciar su afiliación indebido a partido político

Lo que más indignó y preocupó a la joven peruana fue descubrir que, según el procedimiento establecido, para poder denunciar una afiliación indebida debe realizar un trámite cuyo costo asciende a S/44.20.

"Encima, para denunciar una afiliación indebida, debo hacer un pago de S/44.20 cuando yo no hice nada. Por qué tengo que pagar si yo no hice nada (no me afilié)", comentó la joven.

Este no es el único caso, según un reportaje realizado por Buenos días Perú, varios ciudadanos han sido inscritos sin su consentimiento a partidos políticos, algunos inclusos desde el año 2015.

¿Cómo saber si estás inscrito a un partido político?

Si deseas consultar si estás inscrito a un partido político, debes seguir estos sencillos pasos: