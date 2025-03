Elecciones 2026: JNE amplía el plazo para inscribir partidos políticos hasta el 12 de abril

Durante su más reciente conferencia de prensa, el Jurado Nacional de Elecciones ha acordado aprobar por unanimidad el cronograma para las Elecciones Generales del 2026. Según lo acordado por los miembros de la institución electoral, el plazo para que los partidos políticos puedan inscribirse con miras a participar en los próximos comicios será hasta el 12 de abril. De esta manera, se amplió el plazo que originalmente iba hasta el 25 de marzo, según las propias palabras del titular del jurado electoral.

"El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha acordado aprobar el cronograma de elecciones generales. (…) Entre las fechas importantes que han sido aprobadas se encuentran la fecha en la que las organizaciones inscritas pueden participar, estableciendo como fecha máxima el 12 de abril de 2025", señaló Roberto Burneo, presidente del JNE.

Asimismo, se ha establecido la fecha límite para la conformación de alianzas, la cual será el 1 de agosto del presente año. El presidente del JNE aseguró que las solicitudes de alianzas entre partidos que deseen participar conjuntamente en las elecciones serán respondidas por el jurado electoral a más tardar el 2 de septiembre.

Antes del anuncio, partidos como APU, Adelante Perú, Integridad Democrática, UP y RUNA habían expresado su intención de interponer una acción de amparo en caso de que el JNE no concediera una prórroga para completar sus registros. Desde tempranas horas, estas agrupaciones se manifestaron en contra de una posible exclusión en las afueras de la sede central de la institución electoral.

Partidos en proceso de inscripción se pronunciaron sobre el cierre de las inscripciones de partidos antes del 12 de abril

Antes del aviso de Burneo, los partidos políticos en proceso de inscripción han manifestado su postura frente a recientes declaraciones del titular del JNE. Anahí Durand Guevara, secretaria general de Adelante Pueblo Unido (APU), criticó públicamente la posición asumida, señalando que la normativa vigente establece claramente el 12 de abril como fecha límite.

“Antes que las declaraciones de los miembros del pleno del jurado, está la ley, y la ley es muy clara en señalar que el plazo vence el 12 de abril (...) Tomamos con mucha sorpresa y preocupación lo que ha mencionado el presidente, yendo en contra de la propia ley", afirmó. En la actualidad, cinco agrupaciones se encuentran en proceso de inscripción, de las cuales tres —Acción Política Unidad (APU), Unidad Popular y RUNA— habrían concluido la fase de síntesis. Durand Guevara explicó que el proceso de tachas sigue en curso y que debería resolverse en los próximos días.

Ciro Gálvez, líder de Renacimiento Unido Nacional (RUNA), calificó la situación como grave, descartando que se trate de un simple error técnico o desconocimiento: “El señor Burneo es abogado, exmagistrado supremo. No puede alegar ignorancia. ¿Por qué pretenden modificar esto? Porque hay un negociado. En el Congreso de la República hay una iniciativa legislativa para que el cargo del presidente del JNE sea rotativo, y este reglamento sacado de la nada a estas alturas significa que hay un negociado”, denunció.

Asimismo, Gálvez advirtió sobre el riesgo de que esta situación afecte la confianza de la ciudadanía en el proceso electoral: “Si el jurado no corrige este exabrupto, se va a instalar la desconfianza. La ciudadanía no va a creer en las elecciones, y eso podría desencadenar graves consecuencias sociales”, , expresó. En su caso particular, RUNA ha enfrentado demoras en su inscripción desde que presentó su solicitud el 5 de julio de 2024, algo que su líder atribuye a obstáculos administrativos. Por otro lado, Wolfgang Grozo, fundador de Integridad Democrática, alertó sobre la posible vulneración del derecho a la participación política si se impide la inscripción de los partidos por esta medida. No obstante, aún espera que las autoridades reviertan la situación y restablezcan la legitimidad del proceso electoral.