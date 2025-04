Un mototaxista fue asesinado por un sicario mientras se encontraba comiendo tripita junto a su pareja en el cruce de la avenida Mariategui, altura del paradero 7 de Huáscar, San Juan de Lurigancho. Las imágenes de las cámaras de seguridad lograron registrar el momento en el que Joao Aguilar Benites (20) recibe los disparos y cae tendido al lado de su vehículo.

“Escuché como siete disparos, yo estaba durmiendo. Salí y encontré a un montón de gente junto al chico sangrando. Él estaba con su pareja comiendo y el que lo mató llegó caminando”, declaró un testigo.

Ataque en SJL deja un muerto y dos heridos en zona comercial

Producto del ataque también resultaron dos personas heridas, una de las afectadas ya se encuentra estable. Sin embargo, Edith Benancio Guardia (33), la comerciante del puesto de tripita, tuvo que ser derivada al hospital al haberle rosado una de las balas.

“Ella vende aquí hace bastante tiempo, tiene cinco hijos y también le cayó una bala por el brazo (…) hubo una persona más herida, pero ya se encuentra bien, me comentan”, sostuvo una vecina.

Cabe mencionar que el ataque se produjo en una zona comercial en venta de comida. Además, anoche se realizó una escuela de padres en el colegio que se encuentra al frente llamado Fe y Alegría y terminó cerca de la hora que se produjo el asesinato. Es decir, la zona estaba con bastante presencia de personas.

Joao Aguilar fue trasladado en la tolva de una camioneta de la PNP junto a su pareja que pedía ayuda a gritos. Lamentablemente, falleció al llegar al hospital del 10 de Canto Grande. Hasta el momento las investigaciones por parte de la policía indican que se trataría de un ajuste de cuentas.

SJL bajo amenaza: ya son siete víctimas en la misma zona

Una vecina que logró apreciar cómo se produjo el ataque indicó que no es la primera vez que sucede un atentado de esa magnitud. Ya está seria la séptima víctima a en la zona y madres de familia exigen mayor seguridad.

“Esta zona donde vivimos de noche es bien oscura, no hay tanta seguridad, solo en las mañanas y tardes cuando pasan los alumnos del colegio. Luego, ya no hay más. Ellos no piensan que las balas le pueden caer a cualquier persona”, sostuvo.

Es importante resaltar que el sicario se retiró caminando tras cometer el crimen. Incluso, apuntó a uno de los testigos como para intimidarlo. Hoy, la esquina donde se produjo el ataque amaneció con los puestos de desayunos de siempre, pero con el temor de los comerciantes y comensales.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.