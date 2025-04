En mayo del 2014, un brutal crimen estremeció a todo el Perú. André de Silva Santisteban, un joven universitario de 19 años, asesinó de 20 puñaladas a su tía Vanesa Maza Álvaro, de 42 años, en su residencia del distrito limeño de San Borja, no solo causando horror por la violenta muerte, sino también por las inquietantes revelaciones posteriores.

El proceso judicial reveló un entramado de traumas, abandono familiar, consumo de drogas, y una dinámica afectiva marcada por el chantaje emocional y el control económico. El juicio concluyó en 2016 con una condena emitida por la Segunda Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima. Sin embargo, los pormenores del caso continúan generando preguntas sobre los motivos reales del asesinato y el perfil psicológico del autor.

PUEDES VER: La joven alemana que viajó al Perú para buscar a su madre biológica sin ninguna pista y la encontró en SJL: "Quiero saber sus razones"

¿Por qué André de Silva asesinó a su tía?

El 2 de mayo de 2014, André de Silva visitó la casa de su tía Vanesa Maza Álvaro en San Borja. Según su propia confesión, ese día ambos discutieron fuertemente. De acuerdo con las declaraciones policiales, el joven afirmó que su tía intentó retenerlo contra su voluntad y le exigió mantener relaciones sexuales.

“Nos besamos en su cuarto, y quiso agarrar mis genitales, al negarme me sacó unos estados de cuenta de los gastos que le ocasionaba. ‘Mira cuánto me sales’ (en referencia al pago de sus estudios, ropa y propinas. Iba a retirarme, pero mi tía se puso en la puerta de entrada y me dijo que no me dejaría ir, que le tenía que cumplir como hombre, que estaba cansada de la relación sin sexo, que tenía que tener un hijo antes de los 50 años”, señaló en su declaración policial.

El joven asesino señaló que luego de ello su tía sacó un cuchillo, se lo colocó en el cuello y amenazó con suicidarse. La discusión escaló y terminó en un forcejeo que se trasladó desde una habitación del segundo piso hasta la cocina, donde ocurrió el homicidio. Durante el juicio, De Silva describió que golpeó a su tía con un adorno esférico lleno de agua y “nieve falsa”, lo que la dejó aturdida. Sin embargo, después de ello indicó no recordar nada, ni haber usado un cuchillo con ella. “Solo recuerdo estar parado al lado del cuerpo de mi tía y el piso lleno de sangre”.

El cuerpo fue encontrado sin vida, con marcas de haber sido apuñalado 20 veces. Tras el crimen, André sostuvo que abrió la ventanilla y le pidió a los vecinos que rompan la puerta, gritando que su tía le había atacado. “Luego corrí al segundo piso y bajé el botiquín de primeros auxilios y al ver mi ropa con sangre en el espejo me di cuenta que yo la ataqué. Al notar lo que había sucedido, el joven de 19 años tomó una mochila con objetos de valor y huyó de la escena. Según la Policía, el robo habría sido el móvil principal del asesinato, pues también desaparecieron joyas y dinero.

André de Silva fue condenado a más 20 años de prisión. Foto: Casos que impactaron al mundo.





¿André de Silva habría mantenido una relación sentimental con su tía?

Uno de los elementos más perturbadores del caso fue la declaración del propio agresor, quien manifestó haber sostenido una relación afectiva y sexual con su tía desde los 16 años. Vanesa Maza Álvaro, además de ser su tía, fue la persona que asumió su manutención tras la muerte de su padre, Luciano de Silva. Cubría sus estudios universitarios, alimentación, ropa y otros gastos personales. Según el testimonio de André, esa relación estaba marcada por el sometimiento emocional y una presión constante.

En una de sus confesiones, el joven relató que su tía le exigía “cumplirle como hombre” y le mostró estados de cuenta con los gastos que ella asumía por él. Afirmó que Vanesa deseaba tener un hijo antes de los 50 años y lo había elegido a él como posible padre. Estas declaraciones, sumadas a los hallazgos de la investigación, contribuyeron a perfilarlo psicológicamente.

Un informe de la Policía Nacional concluyó que André de Silva presentaba características compatibles con una personalidad antisocial con rasgos psicopáticos. Se le describió como una persona fría, insegura, emocionalmente inestable y con una inclinación a violar normas sociales. Además, admitió haber consumido marihuana y estar bajo los efectos de antidepresivos el día del crimen. A ello se suma que practicaba artes marciales mixtas, lo que, según las autoridades, lo convertía en un individuo potencialmente peligroso.

André de Silva Santisteban confesó que mantenía una relación con su tía. Foto: Casos que impactaron al mundo.





¿Cuándo saldrá de prisión André de Silva?

En julio de 2016, la Segunda Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó la sentencia de 20 años y 10 meses de prisión para André de Silva por homicidio calificado y hurto agravado. El tribunal, integrado por las juezas Flor de María Poma Valdivieso, Mercedes Gómez Marchisio y Rosa Amaya Saldarriaga, también estableció una reparación civil de S/ 500.000 en favor de los herederos legales de Vanesa Maza Álvaro, entre ellos, Carmen Rosa Álvaro Maza, madre de la víctima y abuela del asesino.

Actualmente, André de Silva cumple su condena en el penal Miguel Castro Castro, en Lima. Si no recibe beneficios penitenciarios ni reducción de pena, permanecerá privado de su libertad hasta abril de 2037, cuando se cumpla el plazo total de la sentencia.