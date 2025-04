Incendio en Barrios Altos: bomberos denuncian falta de agua durante el siniestro, que lleva más de 12 horas activo

Un incendio de gran magnitud, que se inició el domingo 13 de abril, permanece activo por más de 12 horas en un edificio de seis pisos ubicado en el cruce del jirón Santa Rosa con Luis Sotomayor, en Barrios Altos, Cercado de Lima. Ante esta situación, Juan Carlos Morales, del Cuerpo de Bomberos, denunció la falta de agua durante la emergencia y precisó que el suministro no llegaba con la presión adecuada para combatir las llamas.

Asimismo, indicó que durante la jornada del domingo el suministro de agua se interrumpía por momentos, lo que dificultó gravemente la labor de los bomberos. Señaló que Sedapal brindó apoyo con una cisterna de agua para continuar con el trabajo.

Además, criticó que el inmueble, que operaba como un almacén clandestino, no contaba con ninguna medida de seguridad contra incendios y, aparentemente, almacenaba telas en su interior.

"Estamos tratando de controlar el incendio, pero enfrentamos muchas dificultades, y una de ellas es la falta de agua. Hemos recibido apoyo con varias cisternas. Este edificio puede derrumbarse en cualquier momento".

Más 50 familias afectas

Ante este siniestro, que ya supera las 12 horas, más de 50 familias resultaron afectadas y se vieron obligadas a abandonar sus viviendas y retirar sus pertenencias por temor a que el edificio colapse o el fuego se extienda.

"Tuve que sacar a toda mi familia, a mi mamá y a mis hijos, por miedo a que el fuego se extendiera. Hemos dormido afuera y no he podido ir a trabajar por esto. No es la primera vez que ocurren estos incendios. No podemos seguir viviendo así", señaló una de las vecinas afectadas.

Almacenes informales siguen funcionando

El reciente incendio en el Centro de Lima ha revelado la presencia de numerosos almacenes clandestinos ocultos en grandes edificaciones. Muchas de estas construcciones presentan pasadizos angostos, conexiones eléctricas expuestas y zonas improvisadas que incrementan el riesgo de una tragedia.

Según la Municipalidad de Lima, al menos el 80% de las viviendas y quintas ubicadas en Barrios Altos y el Centro Histórico son utilizadas como almacenes ilegales.