"La literatura es fuego", con emotiva frase despide la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) a Mario Vargas Llosa tras su sensible fallecimiento el domingo 13 de abril de 2025. "San Marcos fue decisiva en mi vida como escritor" resaltó la Decana de América recordando al ilustre escritor cuando fue reconocido con la Medalla de Honor Sanmarquina en el Grado de Gran Cruz

Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, conocida como la Ciudad Blanca, el 28 de mayo de 1936. A los 10 años, conoció a su padre por primera vez, quien le había hecho creer que había muerto. Vivió brevemente en Bolivia antes de regresar al Perú. Su padre intentó alejarlo de los libros y lo impulsó a ingresar al Colegio Militar Leoncio Prado, una experiencia que inspiró su obra más emblemática, 'La ciudad y los perros'.

En 1953, Vargas Llosa ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para estudiar Letras y Derecho. Fue considerado el alumno sanmarquino más distinguido de Literatura, motivo por el cual obtuvo una beca para seguir cursos de postgrado en España.

UNMSM lo despide con emotivo mensaje

"La literatura es fuego" resalta en negrita el comunicado difundido por la UNMSM, en homenaje al literato Mario Vargas Llosa. Líneas más abajo recuerdan con un extracto del discurso que ofreció el escrito luego de recibir el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos en 1967 por su obra 'La casa verde':

"Las mismas sociedades que exiliaron y rechazaron al escritor, pueden pensar ahora que conviene asimilarlo, integrarlo, conferirle una especie de estatuto oficial. Es preciso, por eso, recordar a nuestras sociedades lo que les espera. Advertirles que la literatura es fuego, que ella significa inconformismo y rebelión, que la razón del ser del escritor es la protesta, la contradicción y la crítica. Explicarles que no hay término medio: que la sociedad suprime para siempre esa facultad humana que es la creación artística y elimina de una vez por todas a ese perturbador social que es el escritor o admite la literatura en su seno y en ese caso no tiene más remedio que aceptar un perpetuo torrente de agresiones, de ironías, de sátiras, que irán de lo adjetivo a lo esencial, de lo pasajero a lo permanente, del vértice a la base de la pirámide social. Las cosas son así y no hay escapatoria: el escritor ha sido, es y seguirá siendo un descontento".

Con un "¡Hasta siempre, don Mario!", la universidad decana de América se despidió del máximo exponente de la Literatura Latinoamericana.

“San Marcos fue decisiva en mi vida como escritor y ciudadano”

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos galardonó a su egresado, al doctor Mario Vargas Llosa, con la Medalla de Honor Sanmarquina en el grado de Gran Cruz, en reconocimiento a su trayectoria intelectual y por haber sido distinguido con el Premio Nobel de Literatura 2010. Dicho reconocimiento constituye la más alta distinción otorgada por la Decana de América.

Con un emotivo discurso, el escritor agradeció a la universidad por la noble distinción y recordó con nostalgia sus años como estudiante. "De más está decirles lo agradecido y emocionado que estoy por este reconocimiento que me brinda mi alma máter".

"Los años sanmarquinos fueron fundamentales para mí: desde el punto de vista intelectual, de mi vocación literaria y también de mi formación cívica. Nunca me he arrepentido de haber ingresado a la Universidad de San Marcos ni de haber pasado aquí seis años", evocó con emoción.

El escritor peruano falleció a los 89 años de edad junto a su familia y en paz. El premio Nobel de la Literatura deja un prodigioso legado de obras peruanas reconocidas en el mundo.

