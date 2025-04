¿Abren los bancos de Lima en Semana Santa? Horarios y cuáles trabajan por feriado del Jueves y Viernes Santo

La Semana Santa representa una de las conmemoraciones más relevantes para los creyentes cristianos a nivel mundial, al evocar los episodios finales de Jesucristo en la Tierra: su pasión, crucifixión y resurrección. En este contexto, surge entre la población la inquietud sobre el funcionamiento de las entidades financieras durante estos días, por lo que resulta fundamental conocer el horario de atención de los bancos en Perú durante este feriado largo.

¿Abren los bancos en Lima por Semana Santa 2025?

BCP

El Banco de Crédito del Perú, abre sus oficinas de lunes a viernes de 9.00 a. m. hasta las 6.00 p. m. Los días sábados de 9.00 a.m. hasta la 1.00 p. m. Para el feriado largo por Semana Santa, no abrirán tanto el jueves 17 ni el viernes 18 por ser días feriados. El sábado 19 de abril, aún no se especifica si abrirán sus oficinas.

BBVA

El banco BBVA, abre sus oficinas de lunes a viernes de 9.00 a. m. hasta las 6.00 p. m. Los días sábados de 9.00 a.m. hasta la 1.00 p. m. Sin embargo, por el feriado largo de Semana Santa, no abrirán tanto el jueves 17 ni el viernes 18 por ser días feriados. El sábado 19 de abril, aún no se especifica si abrirán sus oficinas.

Interbank

El banco Interbank, abre sus oficinas de lunes a viernes de 9.00 a. m. hasta las 6.00 p. m. Los días sábados de 9.00 a.m. hasta la 1.00 p. m. Sin embargo, por el feriado largo de Semana Santa, no abrirán tanto el jueves 17 ni el viernes 18 por ser días feriados. El sábado 19 de abril, aún no se especifica si abrirán sus oficinas.

Banco de la Nación

El Banco de la Nación, abre sus oficinas de lunes a viernes de 9.00 a. m. hasta las 6.00 p. m. Los días sábados de 9.00 a.m. hasta la 1.00 p. m. Sin embargo, por el feriado largo de Semana Santa, no abrirán tanto el jueves 17 ni el viernes 18 por ser días feriados. Para el día sábado 19 de abril, aun la entidad, no se especifica si abrirán sus oficinas.

¿Qué es la Semana Santa?

La Semana Santa es una de las celebraciones más importantes del cristianismo. Es el tiempo en el que los creyentes recuerdan y viven los últimos días de la vida de Jesucristo, desde su entrada triunfal a Jerusalén, su pasión, muerte en la cruz y su resurrección.

Esta semana comienza con el Domingo de Ramos, cuando Jesús fue recibido con palmas y cantos por el pueblo, y termina con el Domingo de Resurrección, cuando los cristianos celebran que Jesús venció la muerte y resucitó.

Cada día de la Semana Santa tiene un significado especial y está lleno de celebraciones religiosas, procesiones y momentos de oración, donde se reflexiona sobre el amor, el sacrificio y la esperanza que dejó Jesús para todos.

