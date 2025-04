En Chimbote, un insólito caso se suscitó, ya que una postulante logró ingresar a la Universidad Nacional del Santa (UNS) a pesar de reprobar examen de admisión con un puntaje de -9. La nueva estudiante de la casa de estudios será parte de la carrera de Biología de Acuicultura para el periodo 2025-II,

El examen de admisión, que constó de cien preguntas, fue superado por la postulante. Curiosamente, de las treinta y seis preguntas, la postulante solo respondió correctamente cinco. Las otras 31 preguntas fueron resueltas de manera errónea.

Resultados oficiales del examen de admisión de la UNS

Según datos oficiales de la web de la UNS, con fecha del 6 de abril del presente año, se precisa que la estudiante en cuestión obtuvo un resultado de 2.020 en la evaluación de aptitud académica y -11.283 en la evaluación de conocimientos.

La suma de ambas calificaciones sumaron un puntaje global de -9, lo cual es inusual en un proceso de admisión. En la siguiente foto se visualiza el puntaje de la estudiante, pero se omite su nombre por temas de seguridad y privacidad.

Postulante jaló examen, pero logró ingresar a la casa de estudio. Foto: Captura de pantalla de web de Universidad Nacional de Santa

¿Por qué la estudiante logró ingresar a la universidad a pesar de haber desaprobado el examen de admisión?

La estudiante logró ingresar a la universidad UNS a pesar de haber desaprobado el examen de admisión, debido al artículo 52 del Reglamento del Proceso de Admisión de Estudiantes a Pregrado 2025. Este artículo establece que "si en una carrera hay menos de 15 postulantes, las vacantes se cubren en estricto orden de mérito, sin considerar el puntaje mínimo de ingreso"

En el caso de la carrera de Biología en Acuicultura, solo se presentaron 10 postulantes, lo que permitió que todos ellos obtuvieran una vacante, independientemente de sus calificaciones en la evaluación ordinaria.

Rectora de la UNS expresó su preocupación por resultados de examen de admisión

América Odar Rosario, rectora de la UNS, expresó su preocupación por los resultados del examen de admisión. La autoridad educativa señaló en RSD de Chimbote que “jamás ha ocurrido que alguien con puntaje negativo ingrese a la universidad”. Asimismo, anunció que se realizarán modificaciones específicas al reglamento para establecer un puntaje mínimo de ingreso.

“Estamos evaluando aquellas carreras con muy baja demanda. Una posible medida sería suspender el examen de admisión por uno o dos años para esas carreras, porque no podemos asignar docentes a grupos tan pequeños; no tenemos presupuesto, y el Ministerio de Economía y Finanzas no nos transfiere recursos adicionales”, finalizó Odar Rosario.

