Padres de Piura a funcionarios de Wasi Mikuna: “No son animales los que están comiendo, son niños”

“El Estado manda una comida pésima para los niños. No son unos animales los que están comiendo”, exclamó una madre de familia en medio de los gritos y llantos de niños en el centro de salud de Pachitea, del distrito de Piura, quienes llegaron con signos de intoxicación tras consumir alimento del programa alimenticio Wasi Mikuna (ex Qali Warma).

La mañana del 3 de abril, arribaron al establecimiento 85 alumnos del nivel secundario y primario de la institución educativa Elvira Castro de Quiroz. Los menores presentaban síntomas propios de una intoxicación, los que aparecieron 30 minutos después de haber consumido el desayuno del programa Wasi Mikuna.

El director de la institución educativa, Luis Córdoba Calle, recreó las primeras horas de la mañana previas a la intoxicación. El desayuno, preparado por dos cocineras contratadas por la escuela, consistió en arroz, un bebible de harina de plátano y una conserva de atún de la marca Karpez.

“A las 9:30 a. m. comenzaron a presentar síntomas. Los alumnos presentaron picazón en el cuerpo, ronchas y dolor intenso de estómago”, enumeró la autoridad escolar, quien responsabiliza a la conserva de atún por esta intoxicación masiva. En esa línea, acotó que se interrumpió la distribución de estos alimentos.

Mientras el director brindaba estas declaraciones, los estudiantes no dejaban de llegar al centro de salud y los padres de familia se mostraban indignados. A los gritos, los progenitores señalaban que “la presidenta y sus congresistas” tendrían que alimentarse con los productos de Wasi Mikuna. “Dénselos a sus hijos, estamos cansados de tanta corrupción”, gritaron a las cámaras.

“Han salido tantas noticias del mal estado de estos alimentos. Yo le decía a mi hija, no comas, pero ella terca me decía que les bajaban puntos si no comía. Varias instituciones han reclamado y ya existen casos de intoxicación por estos alimentos. Vamos a exigir que ya no les den más de esa comida”, aseveró Katixa Delgado Sánchez, madre de una adolescente de 14 años. La mujer también criticó el proceder de la institución educativa, ya que solo se enteró del mal estado de su hija por otra madre de familia.

Colapso de centro de salud

El doctor Julio Barrena Dioses, jefe del centro de salud de Pachitea, informó que tuvieron que suspender todas las atenciones en el establecimiento debido a la llegada masiva de pacientes. Apunto que han debido hacerse presentes médicos de SAMU y de otras postas, ya que el personal de planta no se daba abasto.

“La mayoría (de los alumnos) llegaron desesperados por la picazón. Un 70% de los afectados comenzó a presentar náuseas y vómitos. Algunos pocos presentaron subida de presión y taquicardia, a estos los referimos a otros centros para poder seguir recibiendo pacientes”, expuso el médico, quien añadió que hasta el momento ninguno de los intoxicados presentó un cuadro más grave.

Un total de 85 niños fueron a centro de salud de Pachitea, el cual colapsó. Foto: Almendra Ruesta - La República.

Por su parte, la autoridad máxima de la Dirección Regional de Salud, Yoel Julca Chamba, comentó que se activó el protocolo para trasladar a los pacientes hacia otras postas, por medio de patrulleros y ambulancias. Los alumnos fueron llevados a los centros de salud de Castilla, Tacala, María Goretti, San Pedro Santa Julia y Los Algarrobos.

Cabe señalar que hasta la posta llegó la Fiscalía de Prevención del Delito, así como personal de la Contraloría General y del programa Wasi Mikuna, quienes evitaron brindar declaraciones. A la par, personal del Ministerio Público arribó a la escuela en el sector de Ejidos de Huan, donde tomaron muestras de los alimentos.

Más intoxicaciones ligadas a Wasi Mikuna

El ultimo lunes 2 de abril, 18 escolares de las instituciones educativas N° 16211 y N°16210 de la ciudad de Bagua Grande, en la provincia de Amazonas, fueron trasladados de emergencia a los hospitales Santiago Apóstol y El Buen Samaritano tras presentar síntomas como picazón en el cuerpo y dolor estomacal luego de consumir leche sabor a vainilla y pan con queso y leche, desayuno facilitado por Wasi Mikuna. Todos los menores ya fueron dados de alta.

Paralizan lotes

Nadya Villavicencio Callo, directora ejecutiva del programa estatal, informó que se han paralizado la distribución de la conserva de pescado y el bebible de harina de plátano mientras se llevan a cabo las investigaciones en Piura. Una medida similar se tomó en Bagua Grande con los alimentos implicados en el incidente.