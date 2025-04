Madre de familia denunció que colegio obligó a su hija a comer alimentos de Wasi Mikuna: "Si no le bajaban puntos"

Más de 100 alumnos del programa Wasi Mikuna resultaron intoxicados tras comer los alimentos que provee el estado. Según las denuncias de los padres de familia del colegio Elvira Castro de Quirós en Piura, los menores, que presentan dolor de estómago y vómitos, fueron trasladados al hospital regional. Asimismo, denunciaron que los estudiantes habrían sido obligados a comer dichos alimentos para no verse perjudicados en sus cursos.

"Yo le he dicho hija no comas, pero ella dice que ha estado comiendo por exigencia porque si no le bajaban puntos. Encima tenemos que pagarle a las cocineras, diez soles nos pidieron que paguemos mensual. No es justo, mira como estamos ahorita en esta situación. Vamos a exigir que no nos den esa comida", dijo indignada una madre de familia.

Asimismo, otra progenitora denunció que el director, hasta el momento, no se ha pronunciado al respecto y que terminó enterándose lo que sucedía con su hijo por un familiar y no por la institución educativa.

"Yo me he enterado porque mi hermana me llamó. El director no nos ha dicho nada, no sé cómo estará mi hijo de primaria. Hasta ahora los niños que están viniendo son de secundaria", lamentó.

Finalmente, los padres de familia lamentaron lo sucedido y pidieron a las autoridades se realicen las investigaciones correspondientes del caso y que se prohíba la repartición de estos alimentos a las diferentes instituciones educativas del país, pues la salud de los menores está en riesgo.