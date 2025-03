Tía María: agricultores del Valle de Tambo anuncian demanda de amparo para frenar proyecto minero

Ha transcurrido más de un mes desde que los agricultores del Valle de Tambo iniciaron un paro indefinido para exigir la cancelación del proyecto Tía María. Desde entonces, diversas organizaciones de la Macro Región Sur y del país han respaldado sus acciones de protesta frente a una serie de presiones políticas y empresariales que buscan dar marcha a su etapa de construcción.

A ello, hay que sumarle dos recursos legales presentados por los dirigentes Miguel Meza y Roger Chirapo que fueron desestimados a mediados de diciembre del 2024 por el Poder Judicial. No obstante, los defensores ambientales, acompañados de la Red Muqui, CooperAcción y FEDEPAZ, buscan detener una vez más la imposición de este proyecto ejecutado por Southern Copper Corporation.

A través de una demanda de amparo contra las autoridades ambientales y la empresa de capitales mexicanos, cuestionan la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental, que caducó en el 2019. Y es que este es el único instrumento ambiental que permite evitar daños al ambiente, y en particular al agua, en un escenario de explotación minera.

"Por norma, un EIA tiene solo cinco años de vigencia. El estudio presentado y aprobado data del 2014. Entonces, tendría más de 10 años y valdría la pena preguntarnos si recoge todos los elementos sociales y ambientales. Evidentemente, hay un desfase claro. Por eso, se requiere elaborar uno nuevo, más aún cuando el proyecto Tía María no ha entrado en explotación todavía", explicó a este medio Rodrigo Lauracio, miembro del equipo legal de la Red Muqui.

Tía María: Demanda de amparo para frenar proyecto

Según indicó Lauracio, la acción de amparo debe ser admitida y resuelta por el Poder Judicial dentro de los tres días posteriores a su presentación que será oficializada este viernes 28 de marzo. Los demandados son el Servicio Nacional de Certificación de Inversiones Sostenibles (Senace), el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la empresa minera Southern

"Frente al silencio administrativo que obtuvimos del MINEM y ante la declaratoria de inadmisibilidad que nos resolvieron en Senace, vamos a presentar esta demanda de amparo, que es la vía judicial que queda pendiente. Todo ello además, en el marco de la conmemoración de la lucha del Valle de Tambo, que cada 23 de marzo, recuerdan los procesos de protesta y resistencia. Precisamente, la asamblea del domingo pasado aprobó presentar este medida", aseveró el abogado de la Red Muqui.

De igual forma, discrepó con el ministro Jorge Montero, quien durante una sesión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, reafirmó la decisión del gobierno de impulsar este proyecto entre agosto y septiembre, pese a que reconoció que falta algunos alcances sociales y una plataforma de diálogo con autoridades y la población local.

"Los que nos preocupa en realidad es que el gobierno no sea claro y directo en señalar que la empresa no ha obtenido la licencia de uso de agua, que es la principal preocupación de los pobladores. El ministro y la empresa siguen sosteniendo que van a desalijnizar el agua. Pero, ha quedado claro que no hay ningún tipo de licencia en trámite, según informes de Imarpe y ANA", anotó.

Como se recuerda, el rechazo al proyecto Tía María lleva más de 15 años y parece que el gobierno está dispuesto a que se abra un nuevo flanco de conflicto social. En el 2009 se realizó una consulta vecinal en seis distritos de Islay, que reveló que el 97% de la población rechazó la minería en la zona y el uso de aguas subterráneas para estos fines.

Convocan de 24 horas por Gasoducto Sur Andino y Tía María

Diversas organizaciones del sur anunciaron hace algunos días una jornada de lucha que tendrá lugar el próximo 10 de abril y un paro de 24 horas para el 14 de marzo. Las demandas están relacionadas con la conclusión del Gaseoducto del Sur Andino y el respaldo a la protesta indefinida de los agricultores del Valle de Tambo contra el proyecto Tía María.

Dicho anuncio se hizo oficial en el marco del II Encuentro Macro Regional del Sur realizado en Arequipa, donde participaron representantes de Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa y Lima.