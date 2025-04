Pagaron más de S/10.000 por pasajes a Alemania y fueron estafados: agencia de viajes nunca entregó boletos

Una pareja peruano-alemana se encuentra en una situación complicada tras ser víctima de una presunta estafa que involucra a un taxista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima. Los denunciantes afirman haber pagado más de S/10.000 por pasajes aéreos que nunca recibieron, lo que ha generado una serie de inconvenientes en su intento de viajar a Alemania desde abril del 2024.

Los afectados han denunciado que el dinero fue transferido en cuotas a la cuenta personal de Miluska Rondán Auccapuma, quien supuestamente se encargó de gestionar los boletos. Sin embargo, tras realizar el pago, la pareja no recibió ninguna confirmación de los pasajes, lo que los llevó a realizar su denuncia.

PUEDES VER: Avenidas Faucett y Argentina permanecen cerradas tras caída de semáforo en el Callao

Pareja denuncia que no recibieron los boletos tras realizar el pago

La denunciante, identificada como Paola Bedoya, señaló que recibió la oferta de William Cuba, un taxista que trabaja en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, quien le recomendó comprar los boletos en una agencia de viajes. Tras ello, fue Miluska Rondán, quien atendió a la pareja en la adquisición de los pasajes. Ella habría recibido más de S/10.000 por parte de los denunciantes.

"Voy a ir hasta las últimas consecuencias. No sé cuánto demoraré, pero no descansaré hasta lograr que ellos me paguen y si hay alguien que fue afectado por esta señora, denuncien", sostuvo la agraviada. Cabe resaltar que el viaje a Alemania es por motivos de salud de Mario, esposo de la denunciante, quien iba a recibir una operación a la columna en noviembre del 2024.

La pareja denunciante sostiene que su error fue depositarle la suma de S/10.700 a la cuenta bancaria de la agente de viajes por las facilidades que le ofreció para gestionar la compra de boletos. Sin embargo, tras el cobro de una penalidad de S/1.500 en octubre del año pasado, empezaron las sospechas. Tras ello, la pareja esperó la devolución de su dinero, pero esto nunca sucedió.

Denunciados reconocen el trato, pero niegan estafa

Latina se comunicó con la mujer denunciada y con el taxista para obtener mayor información en torno a esta denuncia por estafa. Al respecto, tanto Miluska Rondán como William Cuba reconocieron que sí hubo un trato con la pareja afectada, pero negaron que exista una estafa.

"No se lo voy a devolver, usted como me ha hecho esperar. Usted también que espere", se le escucha decir a la denunciada, dando a entender que devolvería el dinero que recibió a su cuenta bancaria personal. "En el aeropuerto le comenté a la señora, le dije 'yo conozco a alguien que vende pasajes'. Yo le pasé el contacto, hablaron con ella directamente, eso fue lo que hice", sostuvo el taxista acusado.

Pareja formalizó su denuncia

Tras lo sucedido, la pareja afectada formalizó la denuncia ante la División de Estafas de la DERINCRI y la Fiscalía. Ellos exigen a las autoridades que tomen cartas en el asunto a fin de recuperar el dinero invertido en los pasajes, los cuales nunca recibieron.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.