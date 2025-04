El último fin de semana, una vendedora de ropa en San Martín de Porres denunció haber sido estafada por su casera tras pagarle con falso Yape de 250 soles en prendas. Según mencionó la víctima, la criminal utilizaba a su bebé en brazos como distracción para perpetuar el robo. La comerciante, que había confiado en la mujer durante años, ahora enfrenta las consecuencias de un engaño que le cuesta pérdidas económicas en mercadería.

Las cámaras de seguridad del local captaron el momento en que la mujer ingresó con una actitud despreocupada. Con una sonrisa y su bebé en brazos, logró distraer a la vendedora mientras realizaba la transacción falsa. Este tipo de estafas, que utilizan a niños como parte de la estrategia, son cada vez más comunes y generan preocupación entre los comerciantes de San Martín de Porres.

PUEDES VER: Serums 2025-I: conoce la lista completa de inscritos al examen de este domingo 6 de abril

¿Quién es la mujer con bebé en brazos que estafó a su casera con falso Yape en SMP?

En diálogo con ATV +, la comerciante estafada con falso Yape en SMP, detalló que la mujer se llamaría 'Natividad', quien tenía a su bebé en brazos y que se llevó prendas valorizadas en 250 soles. "No pensé que me iba a hacer eso. La señora se llamaría Natividad, no sé si es su nombre real. Tampoco conozco su apellido", le explicó la denunciante a la reportera de dicho canal de televisión.

"Es una cliente que conozco más de 4 o 5 años. Nunca pensé que me estafaría. Siempre viene con sus bebés y viene a revisar la tienda. Nunca desconfiaría de alguien que conozco", agregó la víctima de SMP.

PUEDES VER: Taxista y menor de 14 años son detenidos en San Juan de Lurigancho: portaban armas dentro de mochila escolar

¿Cuál es la cercanía entre la denunciante y la estafadora en SMP?

'Natividad', quien había sido cliente del puesto de ropa durante aproximadamente cinco años, aprovechó su relación de confianza para llevar a cabo la estafa financiera. Según la comerciante, esta fue la primera vez que su casera intentó pagar con Yape, un método que le permitió simular una transacción legítima. Antes, la estafadora había realizado pagos en efectivo y mostró flexibilidad al permitir que la comerciante le diera prendas a crédito.

"Hice mi denuncia para esta mujer no siga cometiendo estos crímenes. Esto es maldad, se ha llevado 7 prendas. Yo siempre la he atendido bien y me hace daño a mí y a mi negocio. Trabajo todos los días y no es justo que me hagas esto", precisó la agravada en conversación con ATV +.

Víctima intentó comunicarse con estafadora por WhatsApp, pero se percató que fue bloqueada

Tras percatarse de que la captura del pago de Yape era falsa, la mujer persiguió a la mujer para que le pague lo que correspondía por las prendas, pero no lo logró. No obstante, la comerciante intentó contactarse con su casera por WhatsApp, ya que habían conversado anteriormente, pero se llevó la sorpresa que había sido bloqueada.

"Yo tenía un contacto con ello por celular. Ella me ofrecía empanadas y yo la apoyaba comprándolo. Pero luego de la estafa que me hizo, le hable por WhatsApp y vi que ese número ya no sirve. Me ha bloqueado", le dijo la mujer comerciante a reportera de ATV +.

Canal de ayuda

Recuerda que ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.