Mujer es asaltada y golpeada en la puerta de su casa en SMP: cámaras captaron el robo

Una mujer psicóloga sufrió un violento asalto en la puerta de su vivienda, ubicada en la cuadra cuatro del jirón Sánchez Cerro, en la urbanización Mesa Redonda, en el distrito de San Martín de Porres. La mujer recibió golpes a la altura de la cabeza, según cámaras de la zona. Tras el brutal ataque, la salud de la profesional se ha visto afectada."No puede hablar", dijo Darcy Rique, hermana de la víctima.

Rique expresó su preocupación por el estado de salud de su hermana. Según su relato, la psicóloga se encontraba en perfecto estado antes del robo. “No sabemos si es por el tema de un trauma o porque le han dado en la cabeza con la cacha del arma, pero no puede hablar, articula muy difícil”, explicó. La familia espera resultados de una tomografía y otras consultas médicas para determinar el alcance de las lesiones.

Denuncian ineficiencia policial al momento de atender la denuncia

Darcy Rique, hermana de la víctima, explicó que enfrentó dificultades al intentar presentar la denuncia en la comisaría. Según su relato, el proceso fue complicado y poco receptivo por parte de las autoridades. “No recibieron el video porque no ha habido un interés real en perseguir a los culpables”, detalló. A pesar de tener el material en su teléfono, el policía encargado de la investigación le indicó que debía presentar el video en un formato específico, lo que complicó aún más la situación.

“Le dije: ‘te lo paso’ al policía que supuestamente está a cargo de la investigación y me dice: ‘no, tiene que traerlo mañana quemado en un CD para que se quede porque nosotros no recibimos de otra manera porque no es protocolo’”, agregó Darcy Rique, quien subrayó la falta de interés por parte de las autoridades del distrito.

Golpe en la cabeza afectó salud de la psicóloga

El impacto del asalto no solo ha sido físico, sino también emocional. La psicóloga, que dedicaba su vida a ayudar a otras personas, ahora se encuentra en una situación vulnerable. “Ella estaba completamente bien antes de esta situación”, indicó su hermana.

Ante este lamentable suceso, los familiares de la víctima han realizado un llamado a las autoridades para que se tomen medidas efectivas que garanticen la seguridad de los residentes y eviten que situaciones como esta se repitan.

Canales de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

