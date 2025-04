Detenidos en flagrancia por extorsión, sicariato y secuestro no superan ni el 1% a nivel nacional

Desde el 1 de enero hasta el 30 de marzo del 2025, se han reportado 43.747 detenciones en flagrancia en todo el país, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad Efectiva (Renadespple), el cual es alimentado por datos de la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial, el INPE y el Programa Nacional de Centros Juveniles.

Este número registrado solo en los tres primeros meses del año haría pensar que se trata, en su mayoría, de peligrosos delincuentes capturados por la PNP, como aseguraba el exministro del Interior Juan Santiváñez. Sin embargo, si se toman en cuenta los tipos de delitos, la realidad es totalmente distinta.

La República pudo comprobar que la cifra de detenidos en flagrancia por extorsión, sicariato y secuestro llega al 0,85%; es decir, no supera ni siquiera el 1% (437).

Esto sucede —explicó Karla Salazar, subgerenta técnica de dicho registro— porque quienes cometen estos delitos, que están causando terror en Lima y regiones, no son capturados en flagrancia, sino a través de procesos de investigación previos, que implican seguimiento, vigilancia e inteligencia. “Por eso, este porcentaje es minúsculo”.

De esta manera, según datos de la Renadespple, casi la cuarta parte de las detenciones en flagrancia se reportó por conducir en estado de ebriedad (24,32%), seguido por violencia familiar (18,87%), lesiones (8,04%), microcomercialización de drogas (6,72%) y hurto (5,46%) .

Estos son los delitos con mayor frecuencia en las detenciones en flagrancia. Los choferes ebrios y agresores de mujeres representan a más del 43%, afirmó Salazar, quien aclara que el número de 43.747 arrestados en los tres primeros meses del año proviene de datos de la Fiscalía hasta el 30 de marzo y de la PNP hasta el 31 de enero (por demoras en la entrega de la información de las regiones policiales).

Las cifras del registro son claras.

“La foto siempre va a reflejar lo mismo: que estos delitos menores van a englobar y van a dar este número grandote de detenciones en flagrancia. Pero eso no lo dicen ciertas autoridades”, indicó.

Así, las estadísticas demostrarían que el exministro Santiváñez dejó el cargo brindando cifras fuera de contexto. Ante el Congreso, el pasado jueves 20 de marzo, señaló que la Fiscalía habría liberado al 92% de delincuentes capturados en lo que va del año, lo que sirvió para que tanto él como diversos congresistas plantearan una reforma del sistema de justicia peruano.

“No solo se debe hablar de números ligeramente, sino que se debe decir de dónde provienen, de qué delitos son para saber por qué actuó el fiscal de esa manera. A los detenidos por manejar en estado de ebriedad, sin que hayan generado accidente, no los puedo mandar a los penales ya hacinados que tenemos”, explicó Salazar.

Los números de la Renadespple señalan también que al 68,43% de detenidos en flagrancia se les amplió la investigación preliminar, al 9,49% se le aplicó el principio de oportunidad (que aceptan el delito leve y pagan la reparación) y al 7,49% se le sentenció de inmediato. En el caso de las detenciones que fueron archivadas, el porcentaje fue de 7,19% y no de 92%, como dijo el exministro del Interior.

“Las cifras responden que no se liberaron delincuentes, ni extorsionadores ni sicarios, porque estos no llegan ni al 1%”, respondió el gerente general de la Renadespple, Francisco Arista.

Entre los distritos fiscales con más arrestos en flagrancia están Junín, La Libertad, Lambayeque y los de Lima, Lima Norte, Lima Sur, Arequipa y Lima Este.

Funcionarios a cargo del registro de detenidos.

Leyes del Gobierno

Antes de dejar el cargo de coordinador nacional de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina afirmó que este Gobierno ha dado leyes que ocasionan que los fiscales no metan a la cárcel a los detenidos. Por ejemplo, dijo que una norma establece que para la prisión preventiva no debe ser 4 sino 5 años la prognosis de pena.

“Además, ahora si la PNP detiene a un joven de 18 a 25 años y no tiene antecedentes penales, como la mayoría de extranjeros, y la prognosis no es mayor de 8 años, la pena es suspendida. Así no hay forma de meterlos a la cárcel. Fueron decretos legislativos que no pasaron por el control del Congreso”, dijo.

Cifras de la PNP

El Ministerio del Interior informó ayer que la policía logró capturar, en las últimas 24 horas, a 1.241 peruanos y extranjeros inmersos en diversos delitos, entre los cuales, 210 eran requeridos por las autoridades.

“Estos delincuentes pudieron ser detenidos gracias a la ejecución de 3.277 operativos, en cumplimiento a las disposiciones dadas por el ministro Julio Díaz”, señaló el sector. Ahora se debe saber cuáles fueron los delitos para proseguir con los arrestos.

Y es que, de acuerdo con el Renadespple, en lo que va del estado de emergencia en Lima y Callao, entre el 17 y 26 de marzo, se han reportado 1.479 detenciones en flagrancia. Los delitos con mayor incidencia fueron por violencia familiar y conducción en estado de ebriedad.