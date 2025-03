Tragedia. El suero defectuoso de Medifarma ha cobrado como víctima a Kayla, una bebé de un año, quien ingresó a la clínica Sanna, en San Borja, por síntomas de malestar y un cuadro de deshidratación, y, tras ser administrada por el suero fisiológico, perdió la vida.

Días después del fallecimiento, los padres de la pequeña recibieron la llamada de Sanna, en la que le aseguraron que brindarían toda la información: "Las explicaciones se las damos en la tarde, señora Miriam, comprendo las interrogantes que pueda tener", se oye.

Pequeña Kayla falleció tras días de agonía

Miriam Zevallos, la madre de Kayla, expresó que su bebé fue una niña esperada y la recuerda sana, bailarina e inteligente. "Mi bebé tenía mucho por vivir, desde que me enteré siempre ha sido felicidad para mí, a pesar de las complicaciones", narra.

En tanto, el papá, entre lágrimas, expresó: "Aún no comprendo esta situación, despierto y no la veo a mi hijita". Ambos padres exigen justicia por la muerte de la menor, quien no tendía a enfermarse usualmente: "Desde que la sedaron, ya no volvió a abrir los ojos.

Apenas 24 días después de haber cumplido un añito, Kayla falleció. La familia Zevallos Iparraguirre optó por comprar un seguro privado para su bebé, a fin de tener un mejor servicio: "La llevamos a una clínica para que tuviera una mejor atención", cuenta.

Suero como principal causante de muerte

Cuando llevaron a la pequeña Kayla, los médicos le dijeron que era un problema viral, por lo que indicaron que regresen a casa y en caso se agrave, volvieran. Ellos regresaron y fue en esa segunda atención en la que le dijeron que le iban a poner el suero debido a su deshidratación.

La bebé fue administrada por el suero defectuoso por horas, periodo en que lloraba intensamente, pero los padres pensaban que era normal luego de haber sido pinchada por la aguja en su manito: "Ese suero le estaba haciendo daño, pero no sabía cómo decirlo", señala la mamá.

Luego de horas, Miriam cuenta que Kayla seguía llorando y su saturación bajaba: "Estaba dormida, fría y no reaccionaba". Luego de una hora, aproximadamente, la atendieron y comunicaron que iba a ser conectada a un tubo porque no podía respirar bien.

"Seguía conectada con el suero desde que subió a cama", expresó la mamá. Añadieron que los médicos no contaban con personal capacitado ante una situación de emergencia pediátrica: "No le brindaron atención inmediata porque no tenían ni oxígeno. Se pedían prestado".

La clínica Sanna se pronunció y señaló que contaban con el equipamiento para atender a la menor. Aunque, la madre de Kayla asegura que en las cámaras de seguridad quedó constancia de que un grupo de cerca de 15 médicos iban de un lado a otro por no saber cómo reaccionar.

