Tres pacientes murieron en clínicas de San Borja y Trujillo tras recibir suero defectuoso de Medifarma, revela SANNA

A través de un comunicado, la red SANNA ha revelado que tres pacientes de sus clínicas en Trujillo y en el distrito limeño de San Borja murieron tras recibir una dosis de suero defectuoso del laboratorio farmacéutico Medifarma.

Dos de ellos fallecieron en la clínica Sánchez Ferrer de Trujillo. El tercero fue una persona que primero fue tratada en la clínica de San Borja y luego trasladada a otro centro de salud. "Asimismo, dos pacientes de la clinica San Borja se encuentran en un estado crítico de salud por la misma causa", añadió SANNA.

Frente a esta situación, SANNA ha decidido retirar el suero fisiológico del lote 2123624 de toda su red de clínicas en el país, además de reportar lo sucedido a Digemid. "Procedimos a encargar un análisis del mencionado lote de suero a un laboratorio especializado. El 24 de marzo recibimos los resultados que confirmaban que el mismo era defectuoso", informó.

"Lamentamos profundamente esta tragedia. Clínica Sánchez Ferrer de Trujillo y Clínica San Borja se comprometen a brindar todo su apoyo y cuidados a los pacientes actualmente afectados, así como a los familiares de quienes trágicamente han fallecido. Asimismo, acompañaremos a nuestros pacientes y a sus familias en lo que necesiten, asegurándonos que reciban las reparaciones que correspondan frente a esta irreparable situación", concluyó SANNA.

Joven fallece tras someterse a liposucción en Cusco

Esta semana también se reportó el fallecimiento de Daniela Quispe Díaz, una joven de 23 años que perdió la vida tras someterse a una liposucción en la clínica O2 Medical Network en la región Cusco. El centro médico deslindó de cualquier responsabilidad y relacionó el caso al suero defectuoso de Medifarma.

En un comunicado, la clínica indicó que, en los últimos días, cuatro pacientes atendidos en la clínica sufrieron efectos adversos tras ser inyectados con el suero fisiológico al 0.9%. Informó, además, que una mujer permanece en estado crítico tras recibir el mismo medicamento.

Digemid solicita inmovilización de lote de suero

A raíz de las constantes alertas, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) ha emitido la alerta N.º 038-2025, en la que ordena la evaluación e inmovilización de un lote tras recibir reportes de casos sospechosos de reacciones adversas graves asociadas al suero fisiológico del laboratorio Medifarma.

"Como medida de prevención, se recomienda no usar, no distribuir y no comercializar el lote del producto farmacéutico indicado en la presente alerta", indica Digemid.