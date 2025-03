El 3 de diciembre de 2010, Ruiz Wilfredo Ninasqui Barrios, mejor conocido como ‘Loco Bomba’, protagonizó uno de los asaltos bancarios más recordados del Perú. Ese día alteró la tranquilidad de los transeúntes y clientes del Banco BBVA, en Gamarra, disparó dentro de la entidad bancaria y secuestró a las 33 personas que se encontraban en el lugar. Si bien Ninasqui ingresó por la puerta principal, ni los efectivos policiales ni el personal de seguridad imaginaron lo que haría, a pesar de que entró sospechosamente encapuchado y con lentes oscuros. En uno de los videos, incluso, se observa que como deja un maletín con lo que parecía ser una bomba y trata de cerrar la puerta del banco en más de una ocasión.

Tras el disparo, que llamó la atención de todos, 'Loco Bomba' ordenó a los presentes que se tiraran al piso y les anunció que los había secuestrado. A pesar de que Ninasqui ingresó por la puerta principal, ni la policía ni el personal de seguridad anticiparon lo que iba a suceder, aunque entró encapuchado y con lentes oscuros. En uno de los videos, incluso, se puede ver cómo deja un maletín que aparenta contener una bomba y trata de cerrar la puerta del banco en varias ocasiones.

¿Qué ocurrió durante la toma de rehenes?

Durante el secuestro, que duró unas siete horas, la Policía Nacional del Perú (PNP) inició negociaciones con 'Loco Bomba', quien, entre sus exigencias, solicitó S/2 millones y un helicóptero. "Apunta lo siguiente que vas a traer: quiero 20.000 billetes de 100 dólares y una mochila de color negro. Segundo, 60 esposas con sus respectivas llaves. Tercero, una motocicleta nueva con motor de 400 cilindradas y tanque llena de gasolina de 90 octanos. Cuarto, un helicóptero con capacidad para seis personas", solicitó a un agente de la PNP.

Según su hi5, antigua red social, Ruiz Wilfredo Ninasqui Barrios se describía como físico e inventor. Foto: Composición LR/ La Mula

El secuestrador amenazó con revisar la autenticidad del dinero para asegurarse de que no le den ninguno falso. "Voy a revisar el dinero uno por uno; no quiero ningún falso. También voy a revisar el helicóptero y la moto; no quiero ningún GPS, rastreador, cámara ni receptor. Si no obedecen, peor para ellos", añadió.

Antes de las negociaciones, 'Loco Bomba' había disparado a un joven de 19 años en la cadera, Frank Torato Olortegui, y golpeado a una mujer embarazada de ocho meses, Janeth Díaz, de 25 años, con la empuñadura de la pistola. Dentro de los rehenes también se encontraban tres niños.

'Loco Bomba', después de dos horas de negociación, amenaza con matar a todos los rehenes.

Pasadas dos horas y en vista de que no hacían caso a sus pedidos, Ninasqui llamó al efectivo policial encargado de negociar con él. "En 59 minutos quiero mi maldito dinero aquí. Escucha, si no lo haces, voy a matar a uno por uno y finalmente voy a detonar esta bomba", amenazó. Más tarde, hubo una última llamada, en la que le exigía al policía que debía traer el dinero y las 60 esposas. "El helicóptero debe aterrizar en la cuadra 7, en medio de Gamarra. El piloto debe bajarse y traer la moto hasta aquí. No me hagas perder la paciencia y llama cuando el dinero esté aquí", agregó.

En medio de estos tensos momentos, los agentes revisaron el plano de la agencia del BBVA y descubrieron que en la parte posterior del edificio había una ventana que daba a una oficina, cerca de la sala donde se encontraban las personas retenidas.

'Loco Bomba' tenía 29 años cuando ejecutó el asalto al Banco BBVA. Foto: La Mula

El helicóptero solicitado por Ruiz comenzó a sobrevolar a baja altura, acercándose mucho al Banco BBVA, de modo que el ruido del helicóptero enmascarara el estruendoso sonido de la sierra eléctrica que se usaba para cortar los barrotes de metal de la ventana.

El rescate de los 33 rehenes del Banco BBVA

Luego de hacer un agujero, cinco francotiradores ingresaron a través de él. Uno de ellos disparó a la cabeza de Ninasqui Barrios, quien cayó al suelo de inmediato. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Dos de Mayo, donde murió dos horas más tarde.

Mientras tanto, las personas que habían permanecido como rehenes dentro de la agencia durante siete horas salieron para reunirse con sus familiares. En el caso de Janeth Díaz, de 25 años, y Frank Toratto Olórtegui, de 19, las autoridades la llevaron al hospital a ella y a Frank debido a las heridas que sufrían.

“El ingreso fue por la parte trasera. El delincuente inicialmente nos amenazó con poner una bomba si no accedíamos a sus demandas. Bueno, hay una persona fallecida, que es el delincuente, y hemos liberado a todos los rehenes”, señaló el exdirector de la Policía Nacional, Raúl Becerra.

¿Quién era Ruiz Wilfredo Ninasqui Barrios, 'Loco Bomba'?

Ruiz Wilfredo Ninasqui Barrios nació en Yauyos, Perú, y tenía 29 años cuando fue el autor del secuestro en el Banco Continental. De acuerdo con su cuenta en la red social hi5, Ninasqui se describía como físico e inventor, con intereses en la ciencia, la física y la matemática, y había mostrado en su perfil una obsesión por construir artefactos caseros, incluida una bomba que usó durante el asalto. Aunque sus fotos mostraban una vida aparentemente normal, disfrutando del fútbol y compartiendo momentos con amigos y familiares, su comportamiento evidenciaba signos de una mente perturbada, alejada de la realidad.

En su pasado, Ninasqui había realizado servicio militar, pero desertó y tenía licencia para portar armas, lo que sugiere que podría haber trabajado en seguridad. Además, se reveló que había atropellado y matado al esposo de su ex pareja en 2009, un hecho que nunca fue debidamente investigado, aunque pudo haber sido un indicio de sus problemas psicológicos.