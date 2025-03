Las funerarias en Lima enfrentan una alarmante ola de extorsiones y amenazas por parte de organizaciones criminales, que exigen pagos de hasta S/10.000. La problemática de extorsiones en la ciudad ahora está afectando a quienes laboran en el sector funerario. Este tipo de criminalidad sin límites ha comenzado a amenazar a aquellos responsables de ofrecer un digno adiós a los fallecidos.

Los propietarios de funerarias, así como los maquilladores de cadáveres, cargadores de ataúdes y cocheros de carrozas fúnebres, se han convertido en blanco de organizaciones criminales que demandan pagos regulares para permitirles continuar con sus labores. Rosa Aranzábal, una empresaria del sector funerario, ha decidido alzar la voz y exponer la dura realidad que enfrentan aquellos que trabajan en este sector.

Empresaria cierra sus locales tras continuas extorsiones

Las amenazas llegan a través de videos, audios intimidantes y mensajes directos a los teléfonos de los funerarios. Un empresario del rubro recibió un mensaje que decía: “Mira, acá la solución es el dinero. Alinéate con mi organización. De lo contrario, te haremos volar tu local. Tienes 24 horas para comunicarte”. Este tipo de extorsiones refleja la creciente preocupación por la seguridad en el gremio, donde la presión de grupos delictivos se intensifica.

La empresaria narra la angustiante experiencia que vivió a causa de extorsionadores que la acosaban constantemente. “Me enviaban videos en los que mostraban armas y se veía cómo ejecutaban a personas. Todo con el objetivo de intimidarme”, comparte. La presión económica comenzó con una exigencia de S/ 2.000, que posteriormente aumentó a S/ 5.000 y S/ 10.000. Para un negocio que ha sido severamente afectado por la pandemia y que enfrenta una inestabilidad económica, mantener ese nivel de pagos resultaba insostenible.

Miedo a convertirse en las próximas víctimas

La crisis de seguridad ha llevado a algunas funerarias a operar en la clandestinidad, evitando cualquier tipo de señalización o dirección visible para eludir la atención de bandas criminales. Rosa, una de las trabajadoras del sector, revela que “conoce a muchos que están pagando y viviendo bajo amenaza. Otros prefieren esconderse. Cuando nos llaman, no sabemos si es un cliente o un delincuente”.

En algunos casos, las funerarias han tenido que encargarse de enterrar a los propios delincuentes. “Nosotros hemos sepultado a muchos de ellos. Les hacíamos los funerales como querían, con su música, su cortejo, todo como lo exigían. Y aun así, nos extorsionan. No entiendo qué piensan, si creen que las funerarias son una mina de dinero”, comentaron los agraviados en el reportaje.

Exigen medidas urgente ante ola de extorsiones

El temor se ha convertido en una constante no solo para los propietarios de funerarias, sino también para todos los empleados que dependen de esta industria. “Mañana me matan y ya viví, pero mis colegas son jóvenes, tienen hijos, tienen familias. ¿Qué quieren? ¿Qué dejen el país? ¿Qué se conviertan en delincuentes? No sé qué buscan las autoridades”, expresó Rosa.

Una de las principales exigencias del gremio funerario es la regulación de la venta de chips telefónicos, ya que la mayoría de las amenazas y extorsiones provienen de líneas adquiridas de manera informal. “La muerte nos va a llegar, pero debe ser de forma natural, no porque nos maten por trabajar”, subraya Rosa, enfatizando la urgencia de la situación.

En este contexto, la posibilidad de una huelga funeraria a nivel nacional cobra fuerza. La propuesta de suspender entierros y servicios funerarios por un día busca visibilizar el problema que enfrenta el sector. “Si esto sigue así, quizás no haya más funerarias en el futuro. O las que queden estarán condenadas a vivir bajo la sombra de la extorsión”, advierte Rosa, reflejando la grave crisis que atraviesa la actividad.

