Esposo de enfermera que terminó en coma tras recibir suero defectuoso de Medifarma advierte demanda: "No se está haciendo cargo"

El esposo de Rosa Castro Ventura, enfermera pediátrica que terminó en estado de coma tras recibir el suero defectuoso de la farmacéutica Medifarma, ha revelado los momentos de angustia que vivió en la clínica SANNA de San Borja.

Según explicó en conversación con Latina TV, la mujer acudió a la clínica con el objetivo de extirpar un tumor detectado en el seno. La intervención se llevó a cabo el jueves 20 de marzo a las 5 de la tarde "con todas las evaluaciones prequiúrgicas" correspondientes, indicó el esposo.

No obstante, luego de ocho horas de espera en la sala de recuperación del centro médico, Rosa sufrió convulsiones, por lo que fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Hasta la fecha, Rosa permanece en estado coma.

"Pasaron ocho horas y no hicieron nada con mi esposa. Yo estuve en la sala de recuperación sentado y después convulsiona. Recién cuando convulsiona mi esposa, la meten a UCI y la empieza a entubar y todo lo que tienen que hacer", expresó el esposo.

"La clínica SANNA recién nos indicó el día martes que está en un coma severo, irreversible. Ella está en una situación muy crítica, muy mal, y que debemos prepararnos para lo peor", agregó.

Esposo de mujer en coma advierte demanda contra Medifarma

El esposo de Rosa Castro también comunicó que está considerando emprender acciones legales contra el laboratorio Medifarma. Asimismo, señaló que no han recibido ningún tipo de apoyo ni comunicación por parte de la farmacéutica.

"Ahora estamos concentrados en la mejora de su salud, pero sí, todo lo legal vamos a asumir porque inclusive no se está haciendo cargo nada. No vemos ninguna comunicación de parte del laboratorio, que ya sabe que su medicamento nos hizo daño. No tengo una llamada. Es tan sencillo venir a la clínica y buscar a la víctimas. Nada. No tenemos nada de información", declaró.

"Yo espero que mi esposa salga caminando. Es mi compañera de vida, es una gran mujer. La familia espera verla también (...) Uno va a un centro de salud para que te salven la vida, no para que hagan lo que le han hecho", expresó entre lágrimas.

Minsa toma acciones legales ante suero defectuoso de Medifarma

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que interpondrá una demanda penal contra el laboratorio Medifarma por la producción de un suero fisiológico con niveles elevados de sodio, lo que habría causado la muerte de dos personas en Trujillo. Además, enfatizó que los hospitales del Minsa y EsSalud no tienen en su poder el lote 2123624 de dicho suero.

"Se han recogido suficientes indicios de negligencia en el proceso de producción del lote 2123624 por eso hemos dispuesto que se haga la denuncia penal, a través de la procuraduría del Ministerio de Salud, al laboratorio que produce este producto que es Medifarma y a quienes resulten responsables", señaló el ministro de Salud, César Vásquez, en conferencia de prensa.